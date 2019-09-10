dnf强者之路新手怎么玩 dnf强者之路玩法攻略详解一览

2019-09-10 11:10:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf强者之路要怎么打呢？估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了dnf强者之路玩法攻略介绍一览。

dnf强者之路玩法攻略介绍

副本选择有两种难度，一种是普通，一种是英雄模式(建议组队)，如果你够强力的话，组一些队友，可以进行英雄模式的通关。强者之路的副本一周账号进入2次，角色1次。小编也只是打了英雄级，普通级难度可能稍微简单，不做过多介绍。 组队的话建议固伤纯C在4000力智，2700独立左右，百分比由于武器精通面板不同，参考力智。 辅C面板3500+就可以。奶的话建议6000+奶爸。6500+奶妈。6500+奶萝。 由于当前版本已经是辅C改版以后，队伍参考2纯C1辅C1奶。

匹配模式是随机匹配队友，不建议选择。组队模式选择英雄级 进入地下城。

进入地下城后是不可以使用药品的哦，在地下城入场前，可以在卡西利亚斯购买挑战者专用雷米的援助，无限制购买，不花费金币。

进入地下城后，会有三种副本的怪物出现，分别为，乌龟，卢克，超时空 怪物按顺序出现。 (英雄级副本全队共用4个复活币，请谨慎使用)

一共12个图，分别为3个乌龟怪物，3个卢克怪物，4个超时空怪物以及2个待机图。

由于乌龟团本已经消失不见，下面怪物介绍附上乌龟怪物的攻略，以便玩家使用，卢克和超时空怪物勇士们可能比较熟悉，不附带攻略哦

第一个怪物为巨斧洛克，和光剑洛克。(附攻略)其实进图后建议一套秒

【挥砍攻击】

最基础的攻击形态，不使用技能的时候，如果靠近巨斧克洛就会发动。

不在霸体状态会被打断技能，伤害一般，如果防御很高则几乎不会受伤。

【暗之波~动斩】

巨斧克洛~蓄力向前方斩出一套沿着地上扩散的黑色剑气，速度很快

伤害也很感人，吃着霸体完全可以忽略，没什么威胁

此技能为协同技能，如果光剑洛克仍然存活，光剑洛克也会释放对应的技能(光之波~动斩)。

【暗炎冲击】

巨斧克洛向地上注入暗影的力量，在自己前方随机生成几片暗炎的区域，在冲击一次之后，仍然会在地面留下残留。

攻击前有攻击纹路提示，本身伤害也不高，就是残留的黑**域会继续照成伤害，可能会在残血跑路的时候造成影响。

【暗刀半月斩】

巨斧克洛蓄力向上斩击，造成伤害并击退的同时，在地上留下一道持续很久的黑色痕迹。造成高额伤害。

黑色痕迹会对经过的玩家造成高额的生命百分比移除伤害，同时施加一个持续约10s的debuff，下降移动能力和防御。即便有奶爸，只要站在/经过这个黑色的痕迹，就会受到大约0.5

10%最大HP的生命移除，在场面混乱的时候一定要注意观察。

此技能为协同技能，如果光剑洛克仍然存活，光剑洛克也会释放对应的技能(光刀半月斩)。

下图为debuff展示，可以明显看到经过黑色的路径之后人物身上多了一个紫色的光团

【跟踪暗球】

在巨斧克洛变绿以后，憋出一个暗球，暗球会在一定时间内跟踪某个玩家。如果触碰玩家就会造成小范围击退并且造成伤害。

伤害不算很低，中了这个技能就算吃了霸体也最好不要站桩输出。

暗球持续约20s

【降临-暗之诅咒】

巨斧克洛跃到空中后跳下，进入无敌并吟唱，在地上出现范围不小的黑色魔法阵。在魔法阵内停留会受到高额的百分比生命移除伤害。

不过有攻击纹路预告，而且不是出现魔法阵就立即有伤害。

伤害也分两部分，有直接伤害和生命移除的区别，生命移除部分应该也是0.5s为一次，不过伤害大约是一次5%最大生命左右

下图为伤害演示，如果站在两个魔法阵重叠的地方会受到叠加伤害。

【我的兄弟，来一发吧!】

巨斧克洛的意志告诉我们，谁也不能阻止他们两兄弟，发动此技能后，巨斧克洛念出台词，然后进入伪装，最后和光剑洛克相对出现。两者交换球体之后，生命较低的一方将会获得大量 的生命回复。

恢复的血量大约是两者的血量的差值。

此技能只有巨斧克洛会主导发动。

此技能为协同技能，如果光剑洛克仍然存活，光剑洛克也会释放对应的技能。

第二个怪物为梅尔塔。

无敌：boss在被破防之前是不可被攻击的，需要通过特定要求破防

能量球：boss会吐出一个能量球，玩家碰到能量球后会获得能量光圈，增加移动速度，但是会被boss追击

能量球爆炸：如果一定时间内没人碰到能量球，能量球会爆炸并对所有玩家造成高伤害

死从天降：boss会跳至携带能量光圈的玩家位置，并对附近的玩家造成伤害，这个技能也会打碎小发电机的护罩

冲锋：boss会向前冲锋，并对路径上的玩家造成伤害

小发电机：场上四角存在4个小发电机，小发电机的保护罩被boss踩碎后可以将其破坏，但是会出现一个能量鬼火。破坏的发电机一段时间后会重新出现

鬼火：破坏小发电机后会出现，鬼火会向最近的玩家移动，接触到玩家后会发生爆炸

大发电机：场地**存在一个大发电机，破坏4个小发电机后可以破坏大发电机，大发电机破坏后boss会进入破防状态

释放能量：boss在破防结束后，会释放3次强大的能量，会对所有站在地上的玩家造成高伤害并击飞

石化之眼：boss在生命值较低时会召唤一个石化之眼，如果有玩家进入石化之眼范围内，该玩家会被石化，而且boss会立刻使用释放能量

凝视：石化之眼会随机凝视一名玩家，并向他所在的位置移动，石化之眼会周期性地改变目标

这个boss是一个严格考验流程的boss

首先要分好任务，1个人带圈，其他人分好去破坏的发电机，以最快的速度破坏发电机赢得攻击boss的时机

然后带圈的人看到球就去吃，没人吃大概十几秒后就会爆炸灭团

吃过球之后立即跑到第一个发电机处，然后等到地上出现大魔法阵的时候就跑去下一个发电机

一般定好行进路径，比如我们是右下-右上-左上-左下

boss跳到发电机上后就会破掉罩子，这时候分配好任务的队员就去把发电机打掉，这个只看攻击频率的

打掉之后会出一个鬼火，不要去碰，或者随便找个召唤物骗掉(比如机器人)

4个小发电机打掉之后就可以去打大发电机了，大发电机的血是看伤害的，也就是要用一些有伤害的技能，但是别用完了，一会还得打boss

大发电机打掉后boss破防，这时候就要去打boss

大概等到5个发电机都恢复后boss就会跳到中场A团，这时候一定要看准时机跳起来，不然就是被击飞，击飞后最少要吃两下伤害，两下基本就是死

然后重复上述流程

x100以后boss会进入二阶段，放出一个石化眼，石化眼下面有一个圈，千万不能进去，进去就会被石化，然后boss就会开始A团

万一站进去就用玩具秒解，然后准备跳，不然就是必死

石化眼会跟一个人，这个人被点了最好就去专心带眼，别去打发电机了，如果点的带圈的人那去吃球的时候一定要小心这个眼

此外从眼的圈上跳过是不会有事的，但是站进去就会被石化(男法团队毒瘤，石化死了复活起来又被石化)

第三个怪物为歼灭之内贝尔。进图建议直接强控，然后一套秒掉 不然要浪费复活币。

冲锋：boss向前方冲锋，并攻击行进路线上的玩家

雷击：boss将玩家击晕并在玩家脚下召唤三次雷击

闪电爆炸：雷击时boss附加会发生闪电爆炸，对过于接近的玩家造成伤害并产生闪电护盾

闪电护盾：携带闪电护盾的玩家碰到boss时会受到高伤害

闪电箭：boss向前方发射一道闪电箭，闪电箭经过的路径会出现持续伤害的雷云，并对击中的玩家造成闪电护盾效果

闪电球：boss召唤一道雷击，雷击会出现一个向boss滚动的闪电球，如果闪电球接触到boss会回复大量HP

闪电充能：玩家接触到闪电球会获得闪电充能效果，每层会增加25%的攻击力和移动，最多叠加2层

过载能量：如果玩家获得3层以上的闪电充能，会持续受到大量伤害，如果获得4层闪电充能，则会直接发生爆

闪电风暴：boss引导一场闪电风暴，对不再保护罩内的玩家造成毁灭性的伤害，使用前玩家会眩晕

护盾：在角落里会有4个保护罩，玩家站在保护罩里可以免受闪电风暴的伤害，如果一个护盾内有2名及以上玩家，这个护盾会消失

这个boss吃异常，可击倒可浮空，整体上难度很低的

boss的重点在闪电球，第一次出在上下，第二次出在左右，一定要4个全吃掉，不然就是白工，当然一个人最多吃两个

然后雷击的时候会晕人，然后直接在你脚下出闪电，要迅速解掉异常，不然全吃会很痛如果雷击的时候站在近战位会被炸到，然后身上会出现一个护盾，出现护盾后不能接触boss，否则 会被秒杀

这时也不能过于靠近boss，会被闪电爆炸炸死的

闪电风暴的时候自己跑到附近的罩子里去躲，但是记住只能一人站一个，站多了罩子会消失

这boss还是一个耐心boss，慢慢磨就能过了

第四个怪物为卢克怪物，净化之施内德。

施内德的攻击机制非常明显，大部分攻击都能够通过走位躲避，会召唤飞弹，会瞬移，整体难度不算太大，躲避技能，找机会输出就行。

第五个怪物为月光漫步者亚辛。

进图之后往下走，否则会被亚辛的攻击锁定，斩杀造成70%的伤害，在攻击结束后会产生分身，分身进入伪装状态，真身是隐身，想要找到真身也非常容易，可以看到地图中有一个发光(祝福状态)的位置，那就是亚辛的真身，抓住输出即可。

第六个怪物为卢克老爷爷。

进图后不要着急放技能打，先打连击进行破防，破防时，下面会读条，这时可以进行输出。

第七个怪物为超时空怪物，钢管男

进图等钢管男插地然后进行一波输出即可，非常简单，英雄级副本配置完全可以秒掉。

第八个怪物为前哨人类背叛者：宾柏

C如果强力，进图可以强撸，如果稍微逊色，等一波机制秒掉即可。

第九个怪物为光之恶魔：欧格里

参照超时空漩涡打法，要小心被秒噢

最后一个怪物为漩涡boss罗什

进图后第一个打火焰罗什，打完过后进入本体状态秒掉即可。

通关过后，会提示通关，记录通关时间，并且会发送邮件给予奖励。奖励为强者之路奖励礼盒，(强者的证明x50， 强者的选择x8 )

通关获得的材料，可以在门口卡西利亚斯商店兑换奖励哦

特别强调，第一：不确定副本内怪物是否每天更新，怪物是否相同。 第二：获得奖励为账号绑定，可以给其他角色使用。