dnf小小硬币怎么获得 小小硬币获取方式详览

2019-09-10 10:34:57 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF中的小小硬币要怎么获取呢？相信还是有好多新手小伙伴们都还不是很了解吧！那么小编今天就给大家带来了关于小小硬币的获取方法介绍啦! 一起来看看吧。

dnf小小硬币怎么获得

1.从赛利亚房间NPC航海王盖伊接取任务后可以进入小小港口,活动前三次会有引导模式教程帮助玩家熟悉副本机制操作每日直接进入一次

2.每天通关地下城可以获得10个“小小硬币” 随机精炼时空石和随机闪耀徽章礼盒

以上就是小编为大家带来的关于dnf小小硬币获取方法介绍啦!