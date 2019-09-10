dnf航海士盖伊在哪 航海士盖伊位置分布详览

2019-09-10 10:32:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF中的航海士盖伊npc在哪里呢？这个角色具体是干什么的呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，那么有兴趣的小伙伴们来和小编一起了解一下航海士盖伊npc的位置吧!

dnf航海士盖伊在哪

1.从赛利亚房间NPC航海王盖伊接取任务后可以进入小小港口

2.活动前三次会有引导模式教程帮助玩家熟悉副本机制操作每日直接进入一次

好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf航海士盖伊npc位置介绍啦!