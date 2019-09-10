魔兽世界怀旧服怎么完成圣骑士被祝福的奥金马铠任务 圣骑士被祝福的奥金马铠任务完成教程

2019-09-10 10:13:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服已经开启了一段时间了，在游戏中有着很多好玩的任务，那么在游戏中圣骑士被祝福的奥金马铠任务具体该怎么做呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

圣骑士被祝福的奥金马铠任务完成教程：

魔兽怀旧服圣骑士被祝福的奥金马铠任务怎么做？

要求等级: 60

阵营要求: 联盟

任务开始: 上古圣马之魂

任务结束: 格雷森·沙东布瑞克公爵

任务需求：

将被祝福的奥金马铠交给暴风城教堂区的格雷森·沙东布瑞克公爵。

被祝福的奥金马铠

需要提供：被祝福的奥金马铠

任务描述：

当马饰被放在上古圣马之魂的背上时，它开始微微发光。周围的空气开始凝结，然后马饰就从上古圣马之魂的背上消失，回到了你的背包里。

看来马饰已经受到了祝福。根据沙东布瑞克公爵的指引，你应该带着马饰回暴风城去找他。

任务奖励：

+350 暴风城 声望