魔兽世界怀旧服怎么完成圣骑士审判和救赎任务 圣骑士审判和救赎任务完成步骤分享

在魔兽世界怀旧服中有着很多好玩的任务，圣骑士审判和救赎任务就是其中之一，那么在游戏中圣骑士审判和救赎任务该怎么做呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
圣骑士审判和救赎任务完成步骤分享：
魔兽怀旧服圣骑士审判和救赎任务怎么做？
要求等级: 60
阵营要求: 联盟
任务开始: 格雷森·沙东布瑞克公爵
任务结束: 达克雷尔的堕落战马
任务需求：
在通灵学院尸骨储藏所地下室的中心使用预言水晶球。将你要审判的灵魂引领出来。将这些灵魂击败然后死亡骑士达克雷尔就将被召唤出来。将其击败然后获得堕落战马的灵魂。
把赎罪的战马之魂和被祝福的奥金马铠一起附在达克雷尔的堕落战马身上。
赎罪的战马之魂
被祝福的奥金马铠
需要提供：格雷森公爵的背包
任务描述：
拿着这个背包——里面有你的任务要用到的所有东西。
在尸骨储藏所地下室的中心使用预言水晶球，将被诅咒的灵魂引领出来，你一定要对它们进行审判。在这次试炼中，你要合理地使用你的审判——它们的作用比你想象中的还要大。在这些灵魂被审判之后，死亡骑士将会出现，此时你就要将其击败，然后获得战马的灵魂。只有这样，你才能对其进行救赎，然后将你的马饰放在你的新坐骑上!
祝你好运!
任务奖励：
经验: 9950 XP
+500 暴风城 声望
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