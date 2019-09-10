魔兽世界怀旧服怎么完成圣骑士重回尸骨储藏所任务 圣骑士重回尸骨储藏所任务完成技巧一览

2019-09-10 10:05:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问魔兽世界怀旧服圣骑士重回尸骨储藏所任务怎么做？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

圣骑士重回尸骨储藏所任务完成技巧一览：



魔兽怀旧服圣骑士重回尸骨储藏所任务怎么做？

要求等级: 60

阵营要求: 联盟

任务开始: 格雷森·沙东布瑞克公爵

任务结束: 格雷森·沙东布瑞克公爵

任务需求：

与格雷森·沙东布瑞克公爵交谈。

任务完成：

你准备再次进入通灵学院了吗，(玩家)?你已经为使用预言水晶球付出了很大的代价―也许你希望再得到一颗。使用它之后，你就可以再次面对尸骨储藏所中的恶灵。

不管怎么样，拿着它吧。

任务奖励：

预言水晶球