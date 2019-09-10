DNF怎么获得次元星屑 次元星屑获得方法以及作用分享

2019-09-10 10:02:39 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

次元星屑是DNF中即将上线的一个活动道具，相信很多玩家都很好奇在游戏中次元星屑有什么用?怎么获得吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

次元星屑获得方法以及作用分享：

DNF次元星屑怎么获得?

活动时间：2019年9月24日维护后-2019年10月17日维护前，一共24天。

活动奖励：纯净的增幅书，可兑换三本，350个次元星屑一本。变异的扭转书，可兑换一本，200个次元星屑一本。

次元星屑：通关超星空裂缝，每次可以获得10个，材料账号绑定，每日不限数量。

全部兑换需要1250个次元星屑，也就是125次超星空。

维护后的超星空可以掉落超界防具，并且顺手就可以打上红字。一个号一天打10次的话，两个号一周内就可以换完，号越多，打的次数越多，就可以越快换到奖励。算是非常良心的活动了。

活动兑换的纯净的增幅书和变异的扭转书，都会在2019年10月31日维护后删除。记得即时使用。