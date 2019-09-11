魔兽世界怀旧服怎么完成圣骑士魔法粮草任务 圣骑士魔法粮草任务完成教学

2019-09-10 09:52:45 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在魔兽世界怀旧服中有着很多好玩的任务，圣骑士魔法粮草任务就是其中之一，那么在游戏中圣骑士魔法粮草任务怎么做？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

圣骑士魔法粮草任务完成教学：

魔兽怀旧服圣骑士魔法粮草任务怎么做？

要求等级: 60

阵营要求: 联盟

任务开始: 梅丽德丝·卡尔森

任务结束: 梅丽德丝·卡尔森

任务需求：

把制作魔法粮草所需要的重要材料：20块可口的魔法点心带给希尔斯布莱德丘陵的梅丽德丝·卡尔森。据说银色黎明会出售这种饼干。

你还需要给她50金币来对她进行安抚。

可口的魔法点心 × 20

任务需要: 50金币

任务描述：

当我告诉白银之手骑士团的那帮家伙说我可以制造特殊的饲料来喂养灵魂马的时候，他们以为我疯了。每个人都认为我疯了!好吧，现在是算账的时候了!

我可以制作你需要的东西，圣骑士先生(小姐)……所谓的勇士……不过你得为此破费一番。我需要只有银色黎明才会出售的可口的小点心——我要把它混合在饲料中。我还要

求——没错，要求——我还要求你拿金币来弥补我所遭受的痛苦!

向我展示你们吹嘘已久的牺牲精神吧，圣骑士。

任务奖励：

经验: 650 XP

魔法粮草