云顶之弈王者局大火动物园换形阵容怎么搭配 王者局大火动物园换形阵容技巧

云顶之弈每次在版本更新之后也会有不用的搭配阵容，这次的王者局大火动物园换形阵容要怎么进行搭配呢?来和小编一起看看具体的玩法攻略分享吧!
云顶之弈王者局大火动物园换形阵容怎么玩
羁绊
5人口关键过渡期阵容组成：豹女+卡蜜尔+杰斯+蜘蛛+狼人或者狐狸
核心装备：
豹女：火炮，羊刀，无尽或饮血
如果是玩电击流，豹女或者杰斯可以给电刀+双离子火花
因为乌鸦来得会比较晚，所以在前中期，换形流大哥非豹女莫属，豹女、蜘蛛能否在5人口D出三星非常关键
首轮选秀优先抢反曲弓，其次是大剑，大棒，如果在前期大棒，魔抗来得比较多，可以用双离子火花过渡，离子火花的伤害是可以叠加的，前期伤害非常可观
阵容的优缺点：
体系优点：不太靠装备，不同的装备有不同的思路，中期强度很高，能给对手压力，打乱对手节奏，容易混到前四。
体系缺点：搜不出三星会比较尴尬，强度可能跟不上，最后搜乌鸦也是个难题
阵容运营思路：前期不要升级，发牌员给的换形师比较多的话，可以考虑玩赌换形，打石头人的时候，不要升5人口，稍微D一下，提升一波质量，有2星豹女+狼人，集火右边的石头人就可以打过
4人口打完石头人开d，全都可以追3，豹女蜘蛛最关键，如果4人口前没D出3星，5人口再存钱慢慢d
中期5人口，只要豹女蜘蛛能3，就能无限存。6人口如果有复活甲，可以做一个莫甘娜，有鬼书+可以用版本大爹火男来过渡
后期7人口选择：
1. 可以四海克斯
2. 龙女+龙王
3. 德莱文+乌鸦
4. 运气好直接6换型+卡蜜尔
5. 莫甘娜+另一个斗士
乌鸦建议8人口再找。这套阵容很吃中期的运营，对阵容强度和经济有一定的把握，就可以吃分。
站位：这个阵容全员恶人，每个换形单位都很肉，所以不太怕切。谁三星谁顶前面，豹女不要离卡米尔太远，稍微防一下刺客，让豹女站中间，左右工具人。
前期没有D出3星豹女的转型思路：如果豹女到不了3，就不要做纯输出装，因为后面要换金克斯或者德莱文那些装备才有用，电刀离子火花比较平滑且舒服。如果物理输出装备都准备好了，就早点7人口找2x德莱文或者进克斯。如果法师装备多，前期狼人可以换狐狸，给狐狸装备，中期转火男或者龙王，最后装备也可以给乌鸦。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈王者局大火动物园换形阵容玩法介绍啦!
最近很多网友都在问热血少女隐藏商店怎么进入?相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！热血少女隐藏商店位置分享：热血少女物语是一款动作冒险类游戏，热血少女物语本作基于2D像素清版动作游戏的高清制作，玩家们能再次体验到经典的闯关合作类玩法和各种组合技操作，游戏这次改为女性角色相信有更
热血少女是一款动作冒险类游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中存档位置在哪吧?这边91手游网小编给大家介绍下吧！游戏存档位置分享：热血少女存档位置一览存档在C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\WayForwardTechnologies\RiverCityGirls\_save
最近很多玩家都在玩八方旅人游戏时遇到了闪退的情况，那么游戏闪退怎么办?该怎么解决呢？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！八方旅人闪退是怎么回事？游戏闪退解决教程一览：1.运行启动程序使用管理员模式试试。2.如果是有双卡的玩家需要把集显关掉，设置为独显开机这样进入游戏就不会出现黑屏和闪退现象。3
今天不少玩家都反映在玩八方旅人遇到了停止工作的情况，那么这是怎么回事？该怎么办?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！停止工作解决流程一览：八方旅人停止工作怎么解决？1.游戏的运行程序，右键属性兼容性运行游戏。2.看看是否是CPU和内存超频的问题，恢复默认然后再进入游戏。3.出现应用程序无法正常启
最近很多玩家都在问在云顶之弈中虚空赌刺流阵容要怎么搭配？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！虚空赌刺流阵容搭配心得分享：阵容构筑卡萨丁、挖掘机/大虫子、螳螂、派克、寡妇、狮子狗、劫/阿卡丽3虚空+6刺核心输出主C卡萨丁+螳螂卡萨丁(幽梦、神圣之剑、无尽/饮血/火炮)、螳
魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中科尔丹位置在哪呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下怀旧服科尔丹位置介绍，希望能帮助到各位!怀旧服科尔丹位置介绍科尔丹位于【奥格瑞玛】【智慧谷】的西南方向，坐标为(22.6,52.6)。
魔兽世界怀旧服上线好几天了，又引起了一阵热潮。魔兽世界怀旧服游戏中我们要怎么学习骑术，骑术等级有哪些呢？下面91小编给大家分享一下怀旧服骑术等级和学习方法介绍。怀旧服骑术等级介绍20级初级骑术5金币移动速度+60%40级中级骑术20金币移动速度+100%60级高级骑术和卡利姆多飞行每个300金币可以
魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中烹饪配方有哪些呢？91小编特此整理了怀旧服烹饪配方大全，这是一篇很完整精华的文章，希望能帮到大家。魔兽世界怀旧服烹饪食谱配方有什么：所有烹饪都是需要火的哟，某些看起来不需要的也需要!所有烹饪获得的进食充分奖励都要吃至少10秒钟～18秒内恢复61点生命值的——————小
魔界盟会是DNF推出的新副本，因此许多小伙伴对它的位置不大熟悉，那么国服中魔界盟会在哪里进入呢？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。DNF魔界盟会在哪里进入场需要进入特殊频道，类似帝国竞技场，这是在魔界新增的一个区域，无法直接走过去。进入魔界盟会后，点击右边的“队伍构成”后，在队伍构成中可以
还有许多小伙伴不清楚云顶之弈在第几分钟时可以投降，下面91小编给大家介绍一下云顶之弈多久可以认输，还不清楚的小伙伴来看看吧。云顶之弈中可以投降的时间介绍游戏开始十分钟之后可以投降。投降方法1、在【云顶之弈】对局中使用【ESC】键或者点击右下角的【系统设置】按钮进入设置界面。2、进入设置界面点击【投降