云顶之弈王者局大火动物园换形阵容怎么搭配 王者局大火动物园换形阵容技巧

2019-09-09 18:28:37 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈每次在版本更新之后也会有不用的搭配阵容，这次的王者局大火动物园换形阵容要怎么进行搭配呢?来和小编一起看看具体的玩法攻略分享吧!

云顶之弈王者局大火动物园换形阵容怎么玩

羁绊

动物园成型体：豹女，蜘蛛，杰斯，纳尔，龙女，乌鸦，龙王

5人口关键过渡期阵容组成：豹女+卡蜜尔+杰斯+蜘蛛+狼人或者狐狸

核心装备：

豹女：火炮，羊刀，无尽或饮血

如果是玩电击流，豹女或者杰斯可以给电刀+双离子火花

因为乌鸦来得会比较晚，所以在前中期，换形流大哥非豹女莫属，豹女、蜘蛛能否在5人口D出三星非常关键

首轮选秀优先抢反曲弓，其次是大剑，大棒，如果在前期大棒，魔抗来得比较多，可以用双离子火花过渡，离子火花的伤害是可以叠加的，前期伤害非常可观

阵容的优缺点：

体系优点：不太靠装备，不同的装备有不同的思路，中期强度很高，能给对手压力，打乱对手节奏，容易混到前四。

体系缺点：搜不出三星会比较尴尬，强度可能跟不上，最后搜乌鸦也是个难题

阵容运营思路：前期不要升级，发牌员给的换形师比较多的话，可以考虑玩赌换形，打石头人的时候，不要升5人口，稍微D一下，提升一波质量，有2星豹女+狼人，集火右边的石头人就可以打过

4人口打完石头人开d，全都可以追3，豹女蜘蛛最关键，如果4人口前没D出3星，5人口再存钱慢慢d

中期5人口，只要豹女蜘蛛能3，就能无限存。6人口如果有复活甲，可以做一个莫甘娜，有鬼书+可以用版本大爹火男来过渡

后期7人口选择：

1. 可以四海克斯

2. 龙女+龙王

3. 德莱文+乌鸦

4. 运气好直接6换型+卡蜜尔

5. 莫甘娜+另一个斗士

乌鸦建议8人口再找。这套阵容很吃中期的运营，对阵容强度和经济有一定的把握，就可以吃分。

站位：这个阵容全员恶人，每个换形单位都很肉，所以不太怕切。谁三星谁顶前面，豹女不要离卡米尔太远，稍微防一下刺客，让豹女站中间，左右工具人。

前期没有D出3星豹女的转型思路：如果豹女到不了3，就不要做纯输出装，因为后面要换金克斯或者德莱文那些装备才有用，电刀离子火花比较平滑且舒服。如果物理输出装备都准备好了，就早点7人口找2x德莱文或者进克斯。如果法师装备多，前期狼人可以换狐狸，给狐狸装备，中期转火男或者龙王，最后装备也可以给乌鸦。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈王者局大火动物园换形阵容玩法介绍啦!