云顶之弈卡萨丁最强阵容怎么玩 云顶之弈卡萨丁最强阵容搭配推荐

2019-09-09 18:27:56 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的卡萨丁最强阵容是什么呢?要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们可能还不了解呢，小编今天就给大家带来了关于卡萨丁最强阵容搭配推荐啦!

云顶之弈卡萨丁最强阵容怎么搭配

虚空刺客在云顶之弈刚推出时绝对算是最受欢迎的玩法了。到9.17虚空刺客又再度崛起，这次卡萨丁将会带上幽梦成为主C。

阵容组成：螳螂、卡萨丁、派克、挖掘机、寡妇、狮子狗、阿卡丽、大虫子

羁绊解读

刺客(6)：刺客英雄增加150%暴击伤害和25%暴击率。

虚空(3)：使你的虚空单位造成真实伤害。

斗士(2)：斗士获得额外250的最大生命值。

忍者(1)：提高忍者50的伤害与法强。

核心英雄：卡萨丁是这套阵容的核心，由于不是刺客所以还要配上幽梦。卡萨丁前期就容易追到很高等级，配合刺客的暴击与虚空的真伤，完全是一刀一个小朋友。

装备推荐：幽梦是这套阵容的核心，务必要拿到帮助卡萨丁转职刺客。羊刀增加攻速，火炮增加射程，让卡萨丁成为真正的输出核心。

站位解析：刺客的站位还是很简单的，就站成一字长蛇阵。即使不是刺客的虚空英雄，也可以布置在后排来帮助抗伤害打出控制。

玩法分析：由于需要给卡萨丁转职，所以前期一定要先拿到金铲子，可以先行卖血来选秀。然后就可以慢慢聚集刺客，虚空的英雄也别错过。5级之前别急着升人口，前期存在在4级的时候进行一波搜棋子，可以把卡萨丁和螳螂的等级提升起来。后续如果能集齐6刺客就直接升7人口，因为这套阵容7人口的时候就已经成型，是你最强势的时间。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈卡萨丁最强阵容搭配推荐分享啦!