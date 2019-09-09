云顶之弈船长六贵阵容怎么玩 云顶之弈船长六贵阵容搭配攻略

2019-09-09 18:27:23 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的船长六贵阵容要怎么进行搭配呢?还有好多小伙伴们都还不知道呢!小编今天就给大家带来了关于这个船长六贵的阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈船长六贵阵容怎么搭配

之前的版本贵族成为了最热门的羁绊，人人都玩6贵族成了真实写照。但在贵族羁绊削弱后这种常见不复存在。那么贵族阵容已经玩不了了吗?那可不一定，最近外服就流行起一套以船长为核心的6贵族玩法。

阵容组成：剑姬、德玛、薇恩、卢锡安、船长、日女、天使、亚索

羁绊解读

贵族(6)：所有友军都能获得50点护甲并且每次攻击治疗自己25点生命值回复。

骑士(2)：你的队伍无视来自所有来源的15点伤害。

枪手(2)：在攻击之后，枪手的攻击有50%几率额外攻击一个敌人。

剑士(3)：剑士的每次攻击有35%几率打出1次额外攻击。

核心英雄：船长成为了新阵容的核心，在给到肃静以后船长不但有沉默效果，还可以开局放炸药桶。在6贵族羁绊下的船长可以更容易打出范围收割。

装备推荐：沉默刀是船长的核心装，有了这个可以让船长的炸药桶威力更大。复活甲则是增加船长的生存能力，红buff则是限制敌方的回复效果。

站位解析：贵族阵容，站位比较分散，船长可以顶前面，而天使卢锡安这样的输出英雄可以放在后排。

玩法分析：前中期3贵族平稳过渡，随后可以收集船长和德莱文来组成3剑士，如果德莱文等级足够可以留到最后，否则就在后期换上亚索。6贵族的获取难度还是很高的，尤其是天使，不过玩贵族的人已经没有之前多了，这也让阵容成型机会更大了。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈船长六贵阵容搭配攻略分享啦!