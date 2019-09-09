云顶之弈六恶魔有哪些 云顶之弈六恶魔阵容搭配攻略

2019-09-09 18:25:52 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈在新的版本中更新了恶魔羁绊，从三恶魔基础上新增了六恶魔，那么游戏中恶魔种族有哪些呢?下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈六恶魔都有谁

蜘蛛女皇：1费英雄，种族恶魔，职业换形师，技能：召唤小蜘蛛并获得生命吸取。

惩戒之箭：2费英雄，种族恶魔，职业游侠，技能：对一条直线上的所有敌人造成伤害。

痛苦之拥：3费英雄，种族恶魔，职业刺客，技能：对身边3名敌人造成伤害后传送到远处。

堕落天使：3费英雄，种族恶魔，职业法师，技能：对附近敌人放出枷锁造成伤害并晕眩。

暗裔剑魔：3费英雄，种族恶魔，职业剑士，技能：对技能范围内的敌人造成伤害。

复仇焰魂：4费英雄，种族恶魔，职业元素，技能：发射弹射火焰对命中的敌人造成伤害。

诺克萨斯统领：5费英雄，种族恶魔，帝国，职业换形师，技能：变身后可以对周围敌人造成伤害并治疗自身。

恶魔英雄还可以用金铲铲加上女神泪合成出带有恶魔种族特性的装备穿戴后也变成恶魔英雄，六恶魔的羁绊效果是有60%的技能灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害。

以上就是小编为大家带来的云顶之弈六恶魔阵容搭配攻略最新相关资讯。