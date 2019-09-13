lol真英雄跑向前活动介绍 lol真英雄跑向前活动时间及地址一览

2019-09-09 17:58:10 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LPL官方联动耐克活动正式开启，本次活动必须要玩家下载耐克官方指定APP才能进行，下面小编给大家带来lol真英雄跑向前活动地址分享。

lol真英雄跑向前活动介绍

活动时间：9月8日-10月11日

lol真英雄跑向前活动地址：点击进入

1.Nike Run Club是一个主要用于跑步训练的应用程序，拥有GPS跑步跟踪功能、语音指导、自定义距离挑战、个性化教练指导等功能，是你的理想跑步伙伴。

2.如何用NRC参与挑战?召唤师，若你还未安装NRC APP，请按照以下步骤参与Nike x 英雄联盟「真英雄，跑向前」2公里挑战;若已安装，请打开NRC APP前往Nike x 英雄联盟页面点击“参与挑战”开始挑战。

3.无论是召唤师峡谷还是体育场，为达更高境界，真英雄不畏挑战。在9月8日-10月11日期间，成为NikePlus会员完成以下两项挑战任务，即可获得抽取宝箱的机会，解锁奖励。

FAQ：

问：完成哪些任务才能解锁奖励?

答：跑步任务和游戏任务都完成之后，才能解锁奖池。只完成单个任务，无法解锁。任务详情见上。

问：完成跑步任务时，我需要一次就跑完2公里吗?

答：不需要，只要在加入挑战后，在9月8日-10月11日期间累计完成 2公里跑步，即完成挑战。一次性跑完或分多次跑完，都算是完成挑战。

问：如果我本来就是NRC用户，在活动时间内已经跑了2公里，之后再参与挑战时，数据会自动计入挑战吗?

答：不会，必须先加入本次活动的挑战，才会开始计入你的跑步数据。

问：我可以用多个LOL游戏账号来多次参与这个活动吗?

答：一个LOL游戏账号只能绑定一个Nike+账号，一个Nike+账号只能对应一个注册的手机号码。LOL游戏账号与Nike+账号必须是一一对应的绑定关系，绑定后只能用这组账号参与活动一次。如果你有多组不同的绑定账号，可以分别使用，实现多次参与活动。

问：完成所有任务后，如何领取奖励?

答：在活动页面(即当前页面)的领取奖励区域点击领取即可。皮肤等游戏内奖励将会自动发放到当前账号所绑定大区。点击领取Nike商品奖励后，会出现领取详情页，需填写相关信息后完成领取。

需要注意，奖品尺码有限，先到先得，如没有指定尺码，则系统将会默认随机发货。(实物奖励将于活动结束后30个工作日内发货)

问：领取奖励时的游戏账号可以修改吗?是否可以多个大区领取奖励?

答：奖励可以领取到当前页面绑定的任意大区角色(需满足对应任务条件)，单个QQ仅能领取1次。

问：领取奖励有时间范围限制吗?

答：Nike活动专属鞋款，仅限9.8-9.24期间完成奖励的赢家，有机会于宝箱获得此奖励。对于其他奖品，在完成所有任务后，建议召唤师即时领取奖励!活动将在10月11日正式结束，10月18日24点后将无法再领取奖励。

问：如因特殊原因导致实物奖励领取地址填写不成功的，如何补录信息?

答：请点击此处进行补录，地址一经提交不可修改。