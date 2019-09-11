云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容搭配推荐 云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容玩法介绍

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏 ，云顶之弈中刺客火炮卡萨丁阵容要怎么进行搭配呢?估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了刺客火炮卡萨丁阵容搭配推荐分享。
云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容怎么搭配
羁绊推荐：
虚空——部署足够多的虚空英雄可以使你的虚空单位造成真实伤害。
刺客——刺客在作战开始时会潜伏穿越战场，前往其初始位置的对面。部署多个刺客英雄可以增加他们的暴击伤害，随着刺客数量的增加，暴击伤害也会提升。
忍者——部署且仅部署一个忍者英雄可以使其获得攻击力。部署所有不同忍者英雄可以使这些忍者英雄获得更多的攻击力。
核心英雄：虚空行者
核心装备：这套阵容的核心是凑出虚空六刺客，因此卡萨丁是一定要做出幽梦之灵了!跳到后排之后疯狂吸蓝偷护盾配合高暴击秒人能力极为爆炸。三星的高血量配合火炮羊刀的夸张攻速让卡萨丁几乎坚不可摧!
游戏思路：前期尽量凑出三虚空羁绊。螳螂，卡萨丁挖掘机并不难找。之后可以D卡萨丁和螳螂，挖掘机后期会换成大虫子因此二星即可。之后去积极的寻找刺客，前期利用劫来凑刺客羁绊，后期找到阿卡丽换掉即可。刺客推荐选择派克，寡妇，狮子狗，阿卡丽，螳螂。卡特不推荐。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容搭配推荐分享啦!
饥荒饥饿腰带怎么得?很多玩家不知道饥荒饥饿腰带怎么得，就让小编带大家看看吧。饥饿腰带是可装备的魔法物品，需要6张啜食兽毛皮、2条绳索及2份梦魇燃料合成并以暗影操纵者作原型。针线包能修理其62.5%的耐久度。
饥荒舔盐器有什么用?很多玩家不知道饥荒舔盐器有什么用，就让小编带大家看看吧。舔盐器是多人版饥荒的一个建筑物。需要炼金引擎解锁，材料为2个木板和4个硝石。建造后，它会吸引半径20米的野牛，伏特山羊，无眼鹿和无尾象。当这些动物靠近盐舐砖会持续的舔它直到耗尽。当野牛持续舔舐它，野牛的驯化度就不会随着时间推
神雕侠侣2手游月饼怎么制作?月饼是最近上线的中秋节活动道具，而且玩家可以制作月饼，制作一个属于自己口味的月饼哟!本篇就为大家带来神雕侠侣2手游月饼制作方法介绍!一起来看看吧~神雕侠侣2手游月饼制作方法介绍：月饼制作可分为随性发挥和按照食谱制作两种方式，不同的制作方式可制成不同的月饼，获得不同的奖励。
魔兽世界怀旧服纳拉克西斯在哪，可能还有一些玩家对此不是很清楚，为此，下面小编来为大家介绍一下纳拉克西斯坐标位置，感兴趣的一起来看看吧。魔兽世界怀旧服纳拉克西斯在哪名称：纳拉克西斯品种：蜘蛛等级：27(稀有)所在地图：暮色森林位置坐标：<86,47><86,49><87,
nf中的金秋庆典花篮具体位置在哪里呢？想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下秋庆典花篮具体位置吧。dnf金秋庆典花篮在哪金秋庆典花篮位于赫尔玛顿的布告栏前，可用金秋凭证在金秋专属商店兑换各种装扮和道具奖励。dnf金秋花篮特别凭证怎么获得1.国庆活动开启后，商城会上架最新礼包活动，可用
流放之路中目前共有7大职业，而游侠是一名敏捷型的远程职业，以投掷物来造成伤害，游侠的攻速很快同时拥有不错的闪避，下面91小编就为大家带来流放之路游侠锐眼元素盾投暴击BD搭配!流放之路游侠锐眼元素盾投暴击BD搭配技能链接武器技能3洞：憎恨—灰烬之捷—鲜血狂怒。盾牌技能3连：重盾冲锋—快速攻击—护体。头
快到十月份了，小伙伴们对今年的dnf国庆礼包是不是都非常期待呢! 想知道DNF2019国庆套的上线时间的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。2019DNF国庆礼包什么时候上线目前体验服爆料已出，正式服将会在9月24号的时候进行一次大版本更新，这次更新的就是今年的国庆版本，所以国庆套将在更新
DNF将在之后的版本中更新中央竞技场的位置，届时会有很多玩家找不到中央竞技场的位置，下面就来和小编一起看看吧。DNF中央竞技场在哪里之前有对中央竞技场有过了解的小伙伴应该知道，这个副本的模式其实就和帝国竞技场差不多，只不过中央竞技场不需要从特定的频道进入。中央竞技场的位置就在一般频道的魔界地区，9.
dnf中的胜利之义其实就是2019年国庆版本中的奖励之一，很多小伙伴们在问这个胜利之义怎么获得，来一起看看胜利之义的获取方法吧!dnf胜利之义怎么获得胜利之义主要是通过刷中央竞技场获得，是竞技场的通关奖励，全部通关之后可以获得81个，不过并不是每天都能获得81个，因为这个竞技场每周只能刷三次，而且次
dnf中央竞技场中的强者之利具体有什么用呢?可能还有好多小伙伴们都还不知道吧!小编今天就给大家带来了关于强者之利的相关用处介绍啦!dnf强者之利有什么用当强者之利累积到一定数量之后，可以拿去找虚空法师罗恩兑换各种附魔宝珠，这些副本宝珠很多属性都很不错，比如衣服裤子专用的45物攻/魔攻/独立+15力量