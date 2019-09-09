云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容怎么玩 刺客火炮卡萨丁阵容玩法详解

2019-09-09 17:46:30 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈有许多阵容玩法，其中刺客火炮卡萨丁阵容要怎么进行搭配呢? 想知道刺客火炮卡萨丁阵容要怎么搭配的小伙伴赶块来和91小编一起接着看看吧。

云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容怎么搭配

羁绊推荐：

虚空——部署足够多的虚空英雄可以使你的虚空单位造成真实伤害。

刺客——刺客在作战开始时会潜伏穿越战场，前往其初始位置的对面。部署多个刺客英雄可以增加他们的暴击伤害，随着刺客数量的增加，暴击伤害也会提升。

忍者——部署且仅部署一个忍者英雄可以使其获得攻击力。部署所有不同忍者英雄可以使这些忍者英雄获得更多的攻击力。

核心英雄：虚空行者

核心装备：这套阵容的核心是凑出虚空六刺客，因此卡萨丁是一定要做出幽梦之灵了!跳到后排之后疯狂吸蓝偷护盾配合高暴击秒人能力极为爆炸。三星的高血量配合火炮羊刀的夸张攻速让卡萨丁几乎坚不可摧!

游戏思路：前期尽量凑出三虚空羁绊。螳螂，卡萨丁挖掘机并不难找。之后可以D卡萨丁和螳螂，挖掘机后期会换成大虫子因此二星即可。之后去积极的寻找刺客，前期利用劫来凑刺客羁绊，后期找到阿卡丽换掉即可。刺客推荐选择派克，寡妇，狮子狗，阿卡丽，螳螂。卡特不推荐。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈刺客火炮卡萨丁阵容搭配推荐分享啦!