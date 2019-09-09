怪物猎人世界冰原坐骑怎么获得 坐骑获取技巧详览

2019-09-09 17:42:03 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在这次的冰原dlc中我们能够获得坐骑，但是很多玩家并不清楚坐骑应该怎么获得，下面就和91单机网小编一起来看看怪物猎人世界冰原坐骑获得方法吧。

怪物猎人世界冰原坐骑获得方法

首先我们要到达冰原地图到自己的小屋里面，这个时候爱露猫就有话想对你说。

前往对话，对话结束之后就获得了坐骑口哨。

使用方法是在道具栏里面选择它。然后会有坐骑出现通过按下圆圈键骑上坐骑。但是唯一不好的一点就是坐骑并不是随着我们的控制来前进的。

以上就是小编为各位带来怪物猎人世界冰原坐骑获得方法，更多精彩游戏资讯，请持续关注91单机网。