怪物猎人世界冰原新食材解锁条件是什么 新食材解锁条件详解一览

2019-09-09 17:40:22 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

怪物猎人世界冰原游戏在冰原DLC中新加入了许多新食材，但具体怎么解锁，很多小伙伴们还不是很清楚，那今天91单机网小编就给大家带来怪物猎人世界冰原新食材解锁条件汇总，希望大家看完都能有所收获!

新食材解锁条件汇总

初期即可解锁的食材

款冬酒

进入永冻霜土后即可解锁。

在款冬花芽的群聚地进行采集，中高概率挖出严选款冬花芽，结束探索即解锁。

特浓蜂蜜酒

进入永冻霜土后即可解锁。

在款冬花芽的群聚地进行采集，低概率挖出万年款冬花芽，结束探索即解锁。

融雪高球鸡尾酒

进入永冻霜土后即可解锁。

在冰冻的花草采集点进行采集，中高概率挖出雪月冰瑞花，结束探索即解锁。

银翎高球鸡尾酒

进入永冻霜土后即可解锁

在冰冻的花草采集点进行采集，低概率挖出银翎冰瑞花，结束探索即解锁。

冰冻的花草增殖限定

水晶高球鸡尾酒

进入永冻霜土后即可解锁，当永冻霜土为冰冻的花草增殖状态时，进入地图，在特殊增殖点可挖出。

以上就是怪物猎人世界冰原新食材解锁条件汇总的全部内容，相信对大家有一定的帮助，想要了解更多精彩内容，请持续关注91单机网!