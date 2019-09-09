怪物猎人世界冰原太刀前中期怎么配装 太刀前中期配装详情推荐指南

2019-09-09 17:38:13 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

怪物猎人世界冰原太刀前中期怎么配装呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，那么今天小编就为大家带来怪物猎人世界原太刀前中期配装攻略，希望可以帮到有需要的玩家。

怪物猎人世界原太刀前中期配装攻略

打轰龙前就用上位“毕业”装备打就行，带异常属性的亚种吃力的话插对应耐性珠就好,打到轰龙防御力就不太够了。

这套装备做起来没啥难度，前中期就可以做，唯一的怨念素材就是迅龙太刀需要的天麟，但是可玩蒸汽机小游戏可以出天票，用票换就好。

部分怪和太刀的纳刀居合相性不是那么好，打起来又有些吃力的话，护石换成体力三就好(典型就是伟大存在)。

这次不少怪部位破坏后打起来会轻松些，而且破坏部位后也能容易得到相应素材，方便以后做装备用。

尤其是斩龙和其亚种，这2尾巴真的挺难断，个人在xx里面用习惯了武士道和勇气太刀，这2风格打斩龙相性太好，蓝牙签的R1就不说了，武士道J回后的开刃也十分适合断尾，当然也有可能是个人目前狩猎数量很少加上不太习惯用钩爪这个新系统的缘故。

说道钩爪，这次太刀加入了纳刀以及纳刀后的派生，让太刀打起来更流畅了，但就目前个人体验来说，钩爪真的不太适合太刀，有点破坏狩猎节奏，组队应该挺好用，毕竟软化肉质全队共享。

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