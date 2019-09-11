遗迹灰烬重生光耀套怎么获得 光耀套获取方式详览

2019-09-09 17:34:36 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

遗迹灰烬重生光耀套怎么获得呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，那今天91单机网小编就给大家带来遗迹灰烬重生光耀套获得方式介绍，希望大家看完都能有所收获!

光耀套获取方法介绍

首先光耀盔甲和鞋子的部分，随着主线打就可以拿到，但是头盔就要找一下。

这个是我的进度开图的位置，可能大家会不太一样，也有些人可能跟我一样，地图仅供大家参考。

首先看下图(烫伤林地)。

刚到这个地图时，到红圈商人处会发现门打不开，这时候要往地图左上角去，有个楼梯可以上去，然后可以发现过图点。

这是主线点，就顺顺打，最后会从烫伤林地最南边出来，就可以直通中央红圈处的商人了。

商人可以买到光耀盔甲和鞋子，然后旁边的车子上有一个道具。

然后要到青翠海滨的蓝圈处。

这里会看到外观特征长这样的过图点。

过图进去之后长这样。

往前走有个金色钟型物品就可以使用了，再来就是有头盔可以拿。

打开门之后拿了头盔会出现boss根蔓惧魔，打到一半会跑掉，再回头到商人处会有后续。

以上就是遗迹灰烬重生光耀套获得方式介绍的全部内容，相信对大家有一定的帮助，想要了解更多精彩内容，请持续关注91单机网!