遗迹灰烬重生暗蕴BOSS怎么打 暗蕴BOSS打法技巧详览

2019-09-09 17:32:43 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

遗迹灰烬重生暗蕴BOSS怎么打呢？想必还是有不少玩家对此都不是很了解吧，今天小编就为大家带来遗迹灰烬重生暗蕴BOSS打法技巧介绍，希望可以帮到玩家。

遗迹灰烬重生暗蕴BOSS打法技巧介绍

如果你一个人打的话，boss就射箭流血，准备点绷带，暗蕴2种攻击模式：一种眼睛冒红光，那是射击模式，注意闪避就行，如果没躲过去会流血。第二种攻击模式，是叫一声，然后对天射箭，是一种AOE的打击，在几秒延迟之后，记得用闪避往前跳2次，基本上就可以无伤。麻烦的是boss会召唤小兵，建议你利用左右两边的上下楼梯把小怪聚到一起一次搞定，技能带个猎人面具，开了之后 搞boss。随便一提，这个boss没有近战，你可以突脸用近战武器砍他。

如果你2人的话，打法同上，最好一个负责清小怪，一个人输出boss，注意距离别拉太远，方便互救。

三人以上，boss会多一个攻击模式，地上会有爆裂孢子，注意进boss房之前吃油性药剂增加抗性，感染之后马上喝也可以解除感染。人数愈多boss血量越厚，如果多人打不过，建议2人通关。

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