DNF次元星屑怎么获得 DNF次元星屑攻略介绍

2019-09-09 17:32:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF次元星屑怎么来的呢?估计有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了DNF次元星屑攻略介绍。

活动时间：2019年9月24日维护后-2019年10月17日维护前，一共24天。

活动奖励：纯净的增幅书，可兑换三本，350个次元星屑一本。变异的扭转书，可兑换一本，200个次元星屑一本。

次元星屑：通关超星空裂缝，每次可以获得10个，材料账号绑定，每日不限数量。

全部兑换需要1250个次元星屑，也就是125次超星空。

维护后的超星空可以掉落超界防具，并且顺手就可以打上红字。一个号一天打10次的话，两个号一周内就可以换完，号越多，打的次数越多，就可以越快换到奖励。算是非常良心的活动了。

活动兑换的纯净的增幅书和变异的扭转书，都会在2019年10月31日维护后删除。记得即时使用。

以上是小编给大家带来的DNF次元星屑攻略。