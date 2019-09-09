2019CF九月抽奖活动在哪里参加 CF九月幸运骰子活动地址分享

2019-09-09 16:54:52 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

2019CF九月绝对不亏的抽奖活动在哪参加?本次活动中有炫金雷神、AK47黑武士、M4A1黑骑士、炫彩背包等奖励可以抽取，小编这里带来了CF九月幸运骰子活动介绍，一起来看看吧!

CF九月幸运骰子活动



活动时间 ：9月5日-9月30日

活动地址 ：点击查看

活动内容 ：

开通1个月豪华黄钻可获得3个铜骰子,开通6个月豪华黄钻可获得3个银骰子,开通12个月豪华黄钻可获得3个金骰子。 (温馨提示:在本页面开通豪华黄钻时,仅通过0点/财付通/网银/网银支付等预付费方式的用户可领取礼包,通过手机话费。短信方式开通的用户无法领取礼包,通过升级黄钻方式不可获得礼包)

温警提示:功能性道具如炫彩背包无法重复到账,但可以重复获得

不同的骰子收到的奖品也不同。