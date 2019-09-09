DNF吉运增幅礼袋怎么的 DNF吉运增幅礼袋获取攻略

2019-09-09 16:53:58 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DNF吉运增幅礼袋如何获取?小编今天带来了DNF吉运增幅礼袋获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

DNF吉运增幅礼袋怎么获得

大家想要获得吉运增幅礼袋，可以在商城里面自行购买，售价是2000000金币，这个对购买次数是有所限制的，每一周只能买一个哦。

接下来我们再来看一下里面都有些什么内容吧：随机获得4~10个一次性增幅器，幸运点的话能够获得是个，一般情况下都是只能获得4个的，这个是到24号就会到期的，这个能进行招行绑定的，大家要在活动结束之前把他使用完哦。