2019dnf国庆活动有哪些 抢先看dnf2019国庆活动详情

2019-09-09 16:30:16 来源：91单机游戏 编辑：十一

过了中秋就快要到国庆了，dnf今年国庆会出一些什么活动呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下2019国庆节活动介啦!

2019dnf国庆活动有哪些

重点介绍几个活动吧，一个是每年都有的国庆地下城活动，这次活动的含金量应该说是有史以来最高级别的了，因为里面不仅送一件完整的超界装备，而且还送一本红字书，然后配合国庆的新号升级活动，感觉这波是真香到极点的。

然后就是奔跑活动了，奔跑活动的奖励也是很迷人的，那就是苍穹碎片和反物质粒子，没有像以往那样花里胡哨送点深渊票了，就是直接送制作装备的材料，给小号铺路，毕竟大号已经不再需求，这样一直割韭菜小编也不是太明白。

小编总结了一下国庆活动的赠送奖励，一共有一件天空，4个红字书，一个扭转书，一个黄金品级调整栏，一个+8增幅券，还有白金徽章，+7增幅券，感觉已经比较恐怖了说实话，这些送的东西对于打造半成品的号，简直就是极品，趁着还有增幅活动，感觉小伙伴们要加油了。

以上就是小编为大家带来的关于dnf2019国庆活动汇总介绍啦!