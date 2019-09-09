lol真英雄跑向前活动在哪 lol真英雄跑向前活动网址分享

2019-09-09 15:57:22 来源：91单机游戏 编辑：十一

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2.如何用NRC参与挑战?召唤师，若你还未安装NRC APP，请按照以下步骤参与Nike x 英雄联盟「真英雄，跑向前」2公里挑战;若已安装，请打开NRC APP前往Nike x 英雄联盟页面点击“参与挑战”开始挑战。

3.无论是召唤师峡谷还是体育场，为达更高境界，真英雄不畏挑战。在9月8日-10月11日期间，成为NikePlus会员完成以下两项挑战任务，即可获得抽取宝箱的机会，解锁奖励。

步骤一 ：前往APP Store或应用商城下载NRC;

步骤二 ：前往Nike x 英雄联盟 「真英雄，跑向前」2公里挑战页面;

步骤三 ：点击“参与挑战”开始挑战;

步骤四 ：开始跑步，数据将自动计入挑战。

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