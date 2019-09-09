幽灵行动断点怎么样？游戏特色玩法介绍

2019-09-09 15:16:38 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

幽灵行动断点是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多玩家都在考虑要不要入手这款游戏，那么各位小伙伴们知道幽灵行动断点怎么样吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏特色玩法介绍，希望能帮助到大家。

游戏玩法风格简介

首先，该作不是育碧换皮游戏，不能带着有色眼镜看待。

1.依旧是开放世界游戏，玩法与荒野一样。

2.剧情承接荒野最新更新的任务，罚叔扮演的沃克成为反派。

3.游戏地图目测比幽灵行动荒野小很多，目前只有一座岛屿的大小。游戏背景更加近未来风，区别于全境的魔幻风，更加偏向cod11的感觉。

4.游戏玩法进一步强化，加入职业选择，单人或四人联机，加入了更多的战术动作，例如搬运尸体、涂抹泥巴保护、受伤打绷带治疗、斜坡会摔倒翻滚，加入体力槽设定。

5.细节帝，虽然演示内容不多，但光处决动作就演示了正面、卧倒、背刺等不同动作，动作质感不像荒野有点像大表哥2。

6.游戏体验由缉毒变成被追杀，据说有点像幽灵行动荒野dlc暗影坠落的意思。

7.重点来了，游戏内容似乎借鉴了全境封锁2，不仅加入职业还包括raid本，似乎采用全境类似的服务性游戏类型，但游戏玩法还是爆头必死的那种，这点不用担心。

以上就是幽灵行动断点玩法风格简介的全部内容了，看完这些小伙伴们心动吗?那就准备好给育碧剁手吧。