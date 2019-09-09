幻想将军2怎么样？游戏特色玩法介绍

2019-09-09 15:15:06 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

幻想将军2是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多玩家都在考虑要不要入手这款游戏，那么各位小伙伴们知道幻想将军2怎么样吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下游戏特色玩法介绍，希望能帮助到大家。

游戏特色玩法介绍

背景故事

自从影子战争摧毁了凯尔多尼亚以及艾尔世界的土地已经过去了三百年，过去的争斗早已逐渐变成传说。

在法拉赫高地，野蛮人战士的部落在北方严酷的环境下艰难求生，部落之间经常发生冲突，并袭扰洗劫附近富饶的边疆城镇。边疆部落受够了他们持续不断的骚扰，他们向帝国寻求援助——强大的帝国控制着从斯嘉丽山脉到锡尼海姆山谷以及灰木地区的土地。西部帝国军团被命令前往高地剿灭匪徒，在边疆部落伊塞尔和马尼尔的协助下，在龙关之战中击杀了大王布伦丹。

他们签署了一项和平协议，禁止任何部落进入边境。从那时起，那里没有产生一位大王来重新团结部落，他们陷入了内讧之中。

在这个黑暗的年代，你的部落由独眼法里尔领导，一名德高望重的战士。你是他的儿子和指定继承人，你也渴望向部落长老会和父亲证明自己的能力。

遗产

幻想将军2是90年代经典战略游戏的翻版! 军队再次在饱受战火蹂躏的凯尔多尼亚土地上部好战线，新一代指挥官们将互相测验他们的勇气与战术。幻想战争游戏回来了!

战斗

忠于原版游戏的传统，幻想将军2是基于回合制的战斗。指挥超过75种不同的独特单位，包括强大的英雄。 考虑地形、武器与盔甲、魔法效果、士气与军队之间的平衡，指定并执行战斗计划，击败敌人，作为野蛮人战争领袖扬名立万。

战役

在一场又一场的战斗之后，你需要做决定并部署军队。年轻的部落成员需要接受训练才能获得足够的经验，这样即使是最稚嫩的新兵也能成为经验丰富的战士。但是要记住：代价高昂的胜利有可能比失败还要糟糕……当身经百战的单位阵亡时，他们取得的进度与所获经验也会随之消失。每个单位都有特殊能力、武器与盔甲，他们可以装备你在战斗中发现的魔法遗物，并利用从敌人那里获得的黄金和资源进行升级。

部落

一个由山地部落组成的自治联盟，他们珍视自己的独立性，不惜为了它而战斗。 指挥斧手、狂战士、女矛兵、巨魔和萨满，召唤祖先的灵魂和强大的元素，或训练敏捷的鹿骑兵和致命战熊，或者招募从长弓兵到半人马作为雇佣兵。

帝国

表面上看是艾尔世界最强大的王国。面对帝国的强大军团和他们的魔物，从龙炮到傀儡，以及他们带向战场的不死生物，或与哈比、蜥蜴人与巨人作战。

世界

艾尔世界充满了美景与奇观。从寒冷、蕴含丰富魔力的法拉赫高地，也就是玩家野蛮人部落的家园，到拥有肥沃河谷和幽深丛林的边境地带，有巫婆和怪物仍然在那里自由生活;从陷落之地，那里承受了巨大的灾难，充满危险沼泽和蜥蜴人，再到南方精致而平静的帝国，这些奇妙的城市是他们的家园，这些地方都是由不死族的劳工建造而成。随着战役，你将在几个不同的战场中作战，这些战斗也需要不同的战术和军队组成。

以上就是幻想将军2特色玩法介绍的全部内容了，游戏已经上架steam商城，感兴趣的小伙伴可以下手了。