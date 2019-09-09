布莱尔女巫手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-09 15:13:16 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，布莱尔女巫很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道布莱尔女巫手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。

北通手柄操作方法介绍

游戏介绍

1996年，一个男孩在马里兰州柏莱克镇的布莱克山森林神秘失踪。你将扮演背负着心灵创伤的前警官Ellis，参与搜寻。谁知一次看似普通的搜索，转瞬间成了一场无尽的梦魇。你将被迫正视内心深处的恐惧，并遭遇徘徊在丛林中的那位神秘而恐怖的布莱尔女巫……

手柄按键功能详解

START键： 开启菜单 A键： 夜市 B键： 蹲下 X键： 观看录像带 右摇杆键： 环视/转动物体 十字键： 浏览物品栏 左摇杆键： 移动 下压左摇杆键： 跑动 RB键： 物品栏 RT键： 互动 LB键： 指挥子弹 LT键： 变焦

全结局达成攻略

布莱尔女巫讲述了埃利斯的故事，埃利斯是一名创伤后应激障碍警察，他在工作中犯了一个可怕的错误。埃利斯最终将自己放逐到臭名昭着的黑山森林，帮助寻找失踪的孩子并试图忘记他的错误。

除了子弹，他还有可信赖的德国牧羊犬，还有一台相机和一部手机，他在鬼城黑山中找到了无法形容的恐怖。随着主角埃利斯穿越森林， 布莱尔女巫将为玩家提供做出艰难决定的机会，这些决定会影响埃利斯和比尔在游戏中的经历。这些选择导致两种可能的结局。以下是布莱尔女巫两种结局介绍。

Take His Face(拿他的脸，坏结局)

Take His Face结局要求玩家使用相机的光线击败怪物时击败怪物。最重要的是，当埃利斯在第17章遇到女人时，无论看起来多么糟糕，他都应该遵循她的指示。