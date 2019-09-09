LOL手游符文之地在哪预约 LOL手游符文之地预约地址

2019-09-09 14:54:22 来源：91单机游戏 编辑：十一

LOL手游要出的消息想必大家之前就有所耳闻，今日LOL手游-符文之地这款游戏在网上传出了很多开启预约的消息，下面小编给大家带来 LOL手游符文之地预约地址。

符文之地在哪预约

符文之地预约地址：点击进入

今日LOL手游-符文之地这款游戏在网上传出了很多开启预约的消息，那么在英雄联盟8周年即将到来之际，LOL手游会在国内开启测试吗?小伙伴们请期待吧。

这款游戏背景是英雄联盟，之前玩家们一位王者荣耀就是LOL手游，而拳头最近发布的消息来看，在今年年底就会上线这款LOL手游。

以上就是小编为大家带来的LOL手游符文之地预约地址最新相关资讯。