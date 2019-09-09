云顶之弈怎么搭配虚空赌刺流阵容 虚空赌刺流阵容搭配心得分享

2019-09-09 10:33:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在云顶之弈中虚空赌刺流阵容要怎么搭配？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

虚空赌刺流阵容搭配心得分享：

阵容构筑

卡萨丁、挖掘机/大虫子、螳螂、派克、寡妇、狮子狗、劫/阿卡丽

3虚空+6刺

核心输出

主C卡萨丁+螳螂

卡萨丁(幽梦、神圣之剑、无尽/饮血/火炮)、螳螂(神圣之剑、无尽/饮血/火炮)

这套阵容思路十分明确，利用幽梦将卡萨丁转职为刺客，利用虚空双刺的高额暴击真实伤害，瞬间融化对面的阵容。

优点：该阵容前期堪称现版本之最，只要卡萨丁和螳螂的星级有保证，基本可以从前期强势到后期，暴击+真实伤害几乎没有任何一个阵容可以破解。

缺点：1、对大剑和铲子的需求较高，没有装备很容易前期强度不足被抬走。

2、大后期则比较怕AOE阵容，8-9人口的提升空间有限，需要快速结束战斗。

3、阵容星级要求很高，双C一定要三星，很怕其他玩家卡，阵容没成型基本没有转型空间。

运营思路

前期(1-4人口)

前期是我们赌刺流的节奏重点，首先第一波选秀必须要拿金铲或者大剑，没有拿到的话基本上可以考虑放弃赌刺了。然后根据接下来小兵掉的装备决定是否卖血，有大剑、反曲弓可以考虑走连胜，装备比较差的话就连败卖血，在第二轮选秀先拿到大剑，越早给卡萨丁合成幽梦+神圣之剑的两件套，我们的战斗力成型越早。

由于我们的核心输出都是低费英雄，所有前期不要花钱买等级，无论是吃连败还是连胜都在石甲虫回合，也就是升5级之前D光所有经济。这时比较顺的话可以直接搞到3星卡萨丁或者螳螂，不顺应该也接近了，4个2星以上的英雄足够我们组成前期的战力了，有幽梦的话5人口就已经可以组出三虚空三刺客了。

第二波D的时间点就是6级之前的4-3回合了，这一次D的目的主要在于补强，这是我们最后一次刷出大量一费英雄的机会了。这一波如果卡萨丁、螳螂全部三星吃鸡就很有机会了，没有的话谁先三星就主力培养，后续再利用其他刺客补充伤害。

中期(5-6人口)

这时就进入到比较平稳的发育阶段了，由于我们前期D的次数非常多，中期最好随缘买刺客，尤其不要追三星劫、派克等等，这些刺客的伤害并不关键，至少有了升7的经济以后再考虑D牌。

后期(7-9人口)

升到7级后我们就可以组成三虚空六刺的完全体阵容了，这时候卡萨丁、螳螂每次暴击都在800真伤以上，无论是贵族还是骑士、斗士基本都是两刀的事。

后续也没有必要升8人口了，可以考虑提升派克、寡妇的等级为我们的阵容补充一些AOE伤害即可。