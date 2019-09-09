魔兽世界怀旧服骑术等级介绍 魔兽世界怀旧服骑术学习方法介绍

2019-09-08 19:43:15 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服上线好几天了，又引起了一阵热潮。魔兽世界怀旧服游戏中我们要怎么学习骑术，骑术等级有哪些呢？下面91小编给大家分享一下怀旧服骑术等级和学习方法介绍。

怀旧服骑术等级介绍

20级初级骑术 5金币 移动速度+60%

40级中级骑术 20金币 移动速度+100%

60级高级骑术和卡利姆多飞行 每个 300金币 可以在外域和卡利姆多大陆使用飞行坐骑 飞行速度150%

68级寒冷飞行 1000金币 可以在诺森德使用飞行坐骑

80级专家级骑术 5000金币 280%

80级宗师级骑术 必须学习了专家级骑术以后才能学习 310%飞行移动速度 5000金币

90级熊猫人的骑术 2000金币 学了才能在潘达利亚骑飞行坐骑

潘达利亚云端翔龙骑士团声望崇拜以后，还可以学习云端翔龙骑术，不要金币，只要做云翔龙骑士团声望就行了 还送一条云端翔龙

注：不过重点是在主城学的话可以打折哦!中立不打折，友善9.5折，尊敬9折，崇敬8.5折，崇拜8折

骑术学习方法

第一步，来到主城后找到卫兵进行对话，问他飞行管理员在哪。

第二步，飞行管理员的位置会标记在地图上，打开地图就可以看到。

第三步，沿路找到飞行管理员后可以看到旁边站着的就是飞行训练师。

第四步，和飞行训练师进行对话，就可以学习骑术了。