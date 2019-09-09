《魔兽世界》怀旧服烹饪配方大全 烹饪食谱配方汇总介绍

魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中烹饪配方有哪些呢？91小编特此整理了怀旧服烹饪配方大全，这是一篇很完整精华的文章，希望能帮到大家。
魔兽世界怀旧服烹饪食谱配方有什么：
所有烹饪都是需要火的哟，某些看起来不需要的也需要!所有烹饪获得的进食充分奖励都要吃至少10秒钟～
18秒内恢复61点生命值的
——————小食品——————
美味小鱼 = 新鲜的美味小鱼
烧烤狼肉 = 多汁狼肉
滑皮鲭鱼 = 新鲜的滑皮鲭鱼
烤野猪肉 = 大块野猪肉
进食充分还使你获得15分钟的耐力精神各2点加值的
——————零嘴儿——————
啤酒烤猪排 = 峭壁野猪肋排 + 狂想麦酒
卡多雷蜘蛛烤肉 = 小蜘蛛腿
香辣狼肉 = 多汁狼肉 + 甜香料
香脆蝙蝠翅 = 蝙蝠肉翅 + 甜香料
草药烘蛋 = 小蛋 + 甜香料
炒科多肉 = 科多兽的肉 + 甜香料
姜饼 = 小蛋 + 节日香料
高级零嘴儿，停产了
——————酒心巧克力——————
蛋奶酒 = 小蛋 + 冰镇牛奶 + 节日美酒 + 节日香料 特别效果：你会感到很刺激(=。=)
能垫补肚子的21秒内243点生命值
——————点心——————
洛克湖狂鱼 = 新鲜的洛克湖狂鱼 + 甜香料
熏熊肉 = 熊肉
长嘴泥鳅 = 新鲜的长嘴泥鳅
彩鳍鱼 = 新鲜的彩鳍鱼
外带15分钟的耐力精神各4点加值
——————魔法点心——————
蟹肉蛋糕 = 蟹肉 + 甜香料
猪肉干 = 猪排 + 甜香料
狂鱼肉片 = 柔软的狂鱼肉 + 甜香料
炖陆行鸟 = 陆行鸟肉 + 新鲜的红苹果
水煮蚌肉 = 蚌肉 + 清凉的泉水
山狗肉排 = 山狗肉
注意看，神奇哦，比魔法点心强在21秒内恢复的是244点生命值了 (O_o)
——————魔法点心·改——————
猪肝馅饼 = 血牙野猪的肝 + 甜香料
鳄鱼煎排 = 鳄鱼肉 + 甜香料
血肠 = 熊肉 + 猪大肠 + 蜘蛛的毒液
早起好食品，24秒内552生命值
——————早点——————
杂味炖肉 = 秃鹫肉条 + 鱼人的眼球 + 血牙野猪的头
杂烩蚌肉 = 蚌肉 + 冰镇牛奶 + 甜香料
掘地鼠炖肉 = 掘地鼠
多汁猪排 = 猪排 + 辣椒
刺须鲶鱼 = 新鲜的刺须鲶鱼
还有15分钟耐力精神加值各6点
——————好吃的早点——————
蜘蛛蛋糕 = 粘糊的蜘蛛腿 + 辣椒
鱼人鳍汤 = 鱼人的鳍 + 辣椒
干烤狼肉串 = 狼肋排 + 暴风城特产调料
脆炸蜥蜴尾 = 雷霆蜥蜴的尾巴 + 辣椒
美味煎蛋卷 = 迅猛龙蛋 + 辣椒
瘦鹿肉 = 鹿肉 + 甜香料
瘦狼排 = 狼肋排 + 甜香料
烤狮排 = 狮肉 + 辣椒
大块的熊排 = 大块的熊肉 + 辣椒
地精芥末蘸蚌肉 = 有腥味的蚌肉 + 辣椒
赤脊山炖肉 = 香脆蜘蛛肉 + 硬秃鹫肉
鳄鱼浓汤 = 嫩鳄鱼肉 + 辣椒
出门在外，可不能亏了自己，27秒874生命值
——————干粮——————
石鳞鳕鱼 = 新鲜的石鳞鳕鱼
银头鲑鱼 = 新鲜的银头鲑鱼
丰富的8点耐力精神加值，15分钟
——————便当——————
香烤狮肉 = 狮肉 + 舒心草
鳄鱼炖肉 = 嫩鳄鱼肉 + 舒心草
腐肉大餐 = 神秘的肉 + 辣椒
神秘杂烩 = 神秘的肉 + 矮人烈酒
热狼排 = 红狼肉 + 辣椒
烧烤秃鹰翅膀 = 秃鹫的翅膀 + 辣椒
烧烤巨蚌 = 大块蚌肉 + 辣椒
烤迅猛龙肉 = 迅猛龙肉 + 辣椒
海龟汤 = 海龟肉 + 舒心草
丛林大杂烩 = 虎肉 + 清凉的泉水 + 新鲜的红苹果
管饱管饱，30秒1392生命
——————盒饭——————
油炸红鳃鱼 = 新鲜的红鳃鱼
斑点黄尾鱼 = 新鲜的斑点黄尾鱼
安德麦蚌肉杂烩 = 美味的蚌肉 + 辣椒 + 冰镇牛奶
吃到这份上已经很不错了，15分钟12点的耐力精神加值
——————套餐——————
辣椒蟹肉 = 嫩螃蟹肉 + 辣椒
超级煎蛋卷 = 巨蛋 + 舒心草
蜘蛛肉肠 = 白蜘蛛肉
科多肉杂烩 = 科多兽肉 + 舒心草 +清凉的泉水
嫩狼肉排 = 嫩狼肉 + 舒心草
钓鱼不行可吃不着，30秒2148点生命
——————高级套餐——————
烤鲑鱼 = 新鲜的白鳞鲑鱼 + 舒心草
炖龙虾 = 黑爪龙虾 + 清凉的泉水
压箱底的绝活了，30秒2148生命，提升20力量15分钟
——————豪华大餐——————
沙漠肉丸子 = 沙虫的肉 + 舒心草
多姿多彩的加值，烹饪亮点所在，全是十分钟效果
——————十分钟系列——————
煮熟的光滑大鱼 =新鲜的光滑大鱼 + 舒心草 27秒内874生命值 提升10耐力
烤鱿鱼 = 冬鱿鱼 + 舒心草 27秒内874生命值 提升10敏捷
烟熏鲈鱼 = 新鲜的夏日鲈鱼 + 辣椒 27秒内874生命值 提升10精神
水煮阳鳞鲑鱼 = 新鲜的阳鳞鲑鱼 27秒内874生命值 每5秒回复6点生命值
夜鳞鱼汤 = 新鲜的夜鳞鲷鱼 + 清凉的泉水 27秒内874生命值 每5秒回复8点法力值
大鱼片 = 新鲜的大鱼 + 辣椒 + 舒心草 27秒内1933生命值 提升10耐力
洛恩塔姆薯块 = 洛恩塔姆地薯 + 舒心草 27秒内1933生命值 提升10智力
龙息红椒 = 神秘的肉 + 火囊 + 辣椒 食用方法特别，象药水一样是瞬发的。食用后近战物理攻击击中时可能喷火，拉风噢～
银色黎明卖的可口的魔法点心真贵……
——————又管饭又管菜——————
煮蟹爪 = 蟹爪 + 甜香料 21秒内恢复294生命值和294法力值
烤鼠尾鱼 = 新鲜的鼠尾鱼 + 甜香料 21秒内恢复378生命值和567法力值 15分钟内每5秒回复3点法力值
美味鼠尾鱼 = 新鲜的大鼠尾鱼 + 辣椒 12秒内恢复840生命值和1260法力值 15分钟内每5秒回复6点法力值
大家都说法师是饮水机，那么
——————应急饮水机——————
金棘茶 = 金棘草 + 清凉的泉水 27秒内恢复1344点法力值
上面那个其实算不上应急，应急的在这呢
——————真·应急饮水机——————
菊花茶 = 雨燕草 + 清凉的泉水 立即恢复100点能量，限制职业：盗贼
毒品总是刺激的
——————珍惜生命，谨慎尝试——————
蝎肉大餐 = 蝎刺 21秒内恢复294点生命值，在这个过程中有可能食物中毒 (我还真没敢吃过)
好象烹饪就指着这个活着呢
——————名吃——————
美味风蛇 = 变异鱼 + 甜香料 吃它吧，能变身一小时
知道下原料和效果就好啦～没写需要原料的数量和每份原料产出产品的数量，安其拉的门都能让我们整开了，只要东西存在，数量还能难倒大家吗?
只有薯块和菊花茶的食谱是拾取绑定的，剩下的都是训练师教的或者能买到，即使是任务物品也不绑定。所以，要当食神必须是盗贼，最好是矮人～ (我不是，麻烦多了……)
迪尔格的超美味奇美拉肉片 = 辣椒 + 石中盐 + 地精火箭燃油 + 奇美洛克的腰肋肉 30秒内恢复2550生命值 进食充分15分钟内获得25耐力的加值
以上就是小编给大家带来的【魔兽世界怀旧服烹饪食谱配方汇总大全】的相关内容，希望能帮到大家。
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