《魔兽世界》怀旧服烹饪配方大全 烹饪食谱配方汇总介绍

2019-09-08 19:22:04 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中烹饪配方有哪些呢？91小编特此整理了怀旧服烹饪配方大全，这是一篇很完整精华的文章，希望能帮到大家。

魔兽世界怀旧服烹饪食谱配方有什么：

所有烹饪都是需要火的哟，某些看起来不需要的也需要!所有烹饪获得的进食充分奖励都要吃至少10秒钟～

18秒内恢复61点生命值的

——————小食品——————

美味小鱼 = 新鲜的美味小鱼

烧烤狼肉 = 多汁狼肉

滑皮鲭鱼 = 新鲜的滑皮鲭鱼

烤野猪肉 = 大块野猪肉

进食充分还使你获得15分钟的耐力精神各2点加值的

——————零嘴儿——————

啤酒烤猪排 = 峭壁野猪肋排 + 狂想麦酒

卡多雷蜘蛛烤肉 = 小蜘蛛腿

香辣狼肉 = 多汁狼肉 + 甜香料

香脆蝙蝠翅 = 蝙蝠肉翅 + 甜香料

草药烘蛋 = 小蛋 + 甜香料

炒科多肉 = 科多兽的肉 + 甜香料

姜饼 = 小蛋 + 节日香料

高级零嘴儿，停产了

——————酒心巧克力——————

蛋奶酒 = 小蛋 + 冰镇牛奶 + 节日美酒 + 节日香料 特别效果：你会感到很刺激(=。=)

能垫补肚子的21秒内243点生命值

——————点心——————

洛克湖狂鱼 = 新鲜的洛克湖狂鱼 + 甜香料

熏熊肉 = 熊肉

长嘴泥鳅 = 新鲜的长嘴泥鳅

彩鳍鱼 = 新鲜的彩鳍鱼

外带15分钟的耐力精神各4点加值

——————魔法点心——————

蟹肉蛋糕 = 蟹肉 + 甜香料

猪肉干 = 猪排 + 甜香料

狂鱼肉片 = 柔软的狂鱼肉 + 甜香料

炖陆行鸟 = 陆行鸟肉 + 新鲜的红苹果

水煮蚌肉 = 蚌肉 + 清凉的泉水

山狗肉排 = 山狗肉

注意看，神奇哦，比魔法点心强在21秒内恢复的是244点生命值了 (O_o)

——————魔法点心·改——————

猪肝馅饼 = 血牙野猪的肝 + 甜香料

鳄鱼煎排 = 鳄鱼肉 + 甜香料

血肠 = 熊肉 + 猪大肠 + 蜘蛛的毒液

早起好食品，24秒内552生命值

——————早点——————

杂味炖肉 = 秃鹫肉条 + 鱼人的眼球 + 血牙野猪的头

杂烩蚌肉 = 蚌肉 + 冰镇牛奶 + 甜香料

掘地鼠炖肉 = 掘地鼠

多汁猪排 = 猪排 + 辣椒

刺须鲶鱼 = 新鲜的刺须鲶鱼

还有15分钟耐力精神加值各6点

——————好吃的早点——————

蜘蛛蛋糕 = 粘糊的蜘蛛腿 + 辣椒

鱼人鳍汤 = 鱼人的鳍 + 辣椒

干烤狼肉串 = 狼肋排 + 暴风城特产调料

脆炸蜥蜴尾 = 雷霆蜥蜴的尾巴 + 辣椒

美味煎蛋卷 = 迅猛龙蛋 + 辣椒

瘦鹿肉 = 鹿肉 + 甜香料

瘦狼排 = 狼肋排 + 甜香料

烤狮排 = 狮肉 + 辣椒

大块的熊排 = 大块的熊肉 + 辣椒

地精芥末蘸蚌肉 = 有腥味的蚌肉 + 辣椒

赤脊山炖肉 = 香脆蜘蛛肉 + 硬秃鹫肉

鳄鱼浓汤 = 嫩鳄鱼肉 + 辣椒

出门在外，可不能亏了自己，27秒874生命值

——————干粮——————

石鳞鳕鱼 = 新鲜的石鳞鳕鱼

银头鲑鱼 = 新鲜的银头鲑鱼

丰富的8点耐力精神加值，15分钟

——————便当——————

香烤狮肉 = 狮肉 + 舒心草

鳄鱼炖肉 = 嫩鳄鱼肉 + 舒心草

腐肉大餐 = 神秘的肉 + 辣椒

神秘杂烩 = 神秘的肉 + 矮人烈酒

热狼排 = 红狼肉 + 辣椒

烧烤秃鹰翅膀 = 秃鹫的翅膀 + 辣椒

烧烤巨蚌 = 大块蚌肉 + 辣椒

烤迅猛龙肉 = 迅猛龙肉 + 辣椒

海龟汤 = 海龟肉 + 舒心草

丛林大杂烩 = 虎肉 + 清凉的泉水 + 新鲜的红苹果

管饱管饱，30秒1392生命

——————盒饭——————

油炸红鳃鱼 = 新鲜的红鳃鱼

斑点黄尾鱼 = 新鲜的斑点黄尾鱼

安德麦蚌肉杂烩 = 美味的蚌肉 + 辣椒 + 冰镇牛奶

吃到这份上已经很不错了，15分钟12点的耐力精神加值

——————套餐——————

辣椒蟹肉 = 嫩螃蟹肉 + 辣椒

超级煎蛋卷 = 巨蛋 + 舒心草

蜘蛛肉肠 = 白蜘蛛肉

科多肉杂烩 = 科多兽肉 + 舒心草 +清凉的泉水

嫩狼肉排 = 嫩狼肉 + 舒心草

钓鱼不行可吃不着，30秒2148点生命

——————高级套餐——————

烤鲑鱼 = 新鲜的白鳞鲑鱼 + 舒心草

炖龙虾 = 黑爪龙虾 + 清凉的泉水

压箱底的绝活了，30秒2148生命，提升20力量15分钟

——————豪华大餐——————

沙漠肉丸子 = 沙虫的肉 + 舒心草

多姿多彩的加值，烹饪亮点所在，全是十分钟效果

——————十分钟系列——————

煮熟的光滑大鱼 =新鲜的光滑大鱼 + 舒心草 27秒内874生命值 提升10耐力

烤鱿鱼 = 冬鱿鱼 + 舒心草 27秒内874生命值 提升10敏捷

烟熏鲈鱼 = 新鲜的夏日鲈鱼 + 辣椒 27秒内874生命值 提升10精神

水煮阳鳞鲑鱼 = 新鲜的阳鳞鲑鱼 27秒内874生命值 每5秒回复6点生命值

夜鳞鱼汤 = 新鲜的夜鳞鲷鱼 + 清凉的泉水 27秒内874生命值 每5秒回复8点法力值

大鱼片 = 新鲜的大鱼 + 辣椒 + 舒心草 27秒内1933生命值 提升10耐力

洛恩塔姆薯块 = 洛恩塔姆地薯 + 舒心草 27秒内1933生命值 提升10智力

龙息红椒 = 神秘的肉 + 火囊 + 辣椒 食用方法特别，象药水一样是瞬发的。食用后近战物理攻击击中时可能喷火，拉风噢～

银色黎明卖的可口的魔法点心真贵……

——————又管饭又管菜——————

煮蟹爪 = 蟹爪 + 甜香料 21秒内恢复294生命值和294法力值

烤鼠尾鱼 = 新鲜的鼠尾鱼 + 甜香料 21秒内恢复378生命值和567法力值 15分钟内每5秒回复3点法力值

美味鼠尾鱼 = 新鲜的大鼠尾鱼 + 辣椒 12秒内恢复840生命值和1260法力值 15分钟内每5秒回复6点法力值

大家都说法师是饮水机，那么

——————应急饮水机——————

金棘茶 = 金棘草 + 清凉的泉水 27秒内恢复1344点法力值

上面那个其实算不上应急，应急的在这呢

——————真·应急饮水机——————

菊花茶 = 雨燕草 + 清凉的泉水 立即恢复100点能量，限制职业：盗贼

毒品总是刺激的

——————珍惜生命，谨慎尝试——————

蝎肉大餐 = 蝎刺 21秒内恢复294点生命值，在这个过程中有可能食物中毒 (我还真没敢吃过)

好象烹饪就指着这个活着呢

——————名吃——————

美味风蛇 = 变异鱼 + 甜香料 吃它吧，能变身一小时

知道下原料和效果就好啦～没写需要原料的数量和每份原料产出产品的数量，安其拉的门都能让我们整开了，只要东西存在，数量还能难倒大家吗?

只有薯块和菊花茶的食谱是拾取绑定的，剩下的都是训练师教的或者能买到，即使是任务物品也不绑定。所以，要当食神必须是盗贼，最好是矮人～ (我不是，麻烦多了……)

迪尔格的超美味奇美拉肉片 = 辣椒 + 石中盐 + 地精火箭燃油 + 奇美洛克的腰肋肉 30秒内恢复2550生命值 进食充分15分钟内获得25耐力的加值

以上就是小编给大家带来的【魔兽世界怀旧服烹饪食谱配方汇总大全】的相关内容，希望能帮到大家。