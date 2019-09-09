DNF9魔界盟会怎么进 DNF95版魔界盟会位置介绍

2019-09-08 17:59:21 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔界盟会是DNF推出的新副本，因此许多小伙伴对它的位置不大熟悉，那么国服中魔界盟会在哪里进入呢？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。

DNF魔界盟会在哪里进

入场需要进入特殊频道，类似帝国竞技场，这是在魔界新增的一个区域，无法直接走过去。

进入魔界盟会后，点击右边的“队伍构成”后，在队伍构成中可以看到左边有三组队伍，但是实际上每次作战的是1支队伍 。韩服目前要求是5382点抗魔值，对于国服来说这个一个东西不存在，因为都会偏低一些。

魔界盟会的背景是关于魔界六大公会组织的一次集体会议引发的系列故事，这个副本和之前的帝国竞技场是一样的特殊地图。

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