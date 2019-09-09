魔兽世界简易符记任务在什么位置 魔兽世界简易符记任务详细介绍

2019-09-08 15:24:57 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界简易符记任务是战士职业任务之一，那么小编就来介绍一下任务流程吧。

魔兽世界简易符记任务：



要求等级: 1

阵营要求: 联盟

任务开始: 伊尔萨莱恩

任务结束: 奥莉希亚

任务需求：

阅读简易符记，然后与幽影谷的奥莉希亚谈一谈。

简易符记

需要提供：

简易符记

任务描述：

我们的战士训练师奥莉希亚派来的信使把这块符记交给了我，看起来奥利希亚有话要跟你说，看看符记上写了些什么，然后把符记给她带去吧。

任务奖励：

经验: 40 XP

+75 达纳苏斯 声望