异界锁链怎么赚钱 异界锁链赚钱攻略

2019-09-08 15:21:29 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

异界锁链游戏中，相信很多的玩家在前期都是非常缺钱的，那么在前期应该如何才能快速的刷钱?还有游戏中的一些非常的使用技巧你都掌握了吗?下面小编就给大家介绍下异界锁链刷钱的方法及超实用技巧分享，赶紧一起来看看吧。

异界锁链怎么快速刷钱

1.选第三章神隐

2.进图前走右转，再看向右边

3.右边卷帘门是隐藏墙壁，进去有一间小屋

4.屋里的箱子拿到破损电瓶(第一次进来的，拿到的是稀有元素，第二次才有)，然后直接10000块卖给旁边的npc，之后直接退出游戏重新选这个章节，反复就行了。

异界锁链实用技巧分享

道具的使用：

可能正片大家并没有使用过游戏里提供的道具，但是在通关后的挑战模式里，有一关BOSS战，就提供了大量的炸弹，震撼弹给玩家使用，实际使用下来效果还是非常不错的。

手榴弹：一个大范围的爆炸伤害400+,附带击退效果。

震撼弹：一个大范围的爆炸让这个范围内的敌人全部麻痹，非常好的控场效果。

定时炸弹：埋雷一定时间后爆炸能有700+的伤害屌的不行。我们可以配合群控加上埋雷来清怪。

无人机：输出爆炸

当你输出疲软的时候这些道具能给你很大的帮助。

心得分享

1.谨慎同步攻击哭笑好像没无敌帧

2.回避无敌帧太少，建议多用取消替身瞬防

3.替身前后Zl打浮空然后再ZL Y可以跟过去在天上打，人多的时候很实用，天上目标也是建议ZlY飞上去打，地上打枪容易被群殴

4.有些怪的招式可以剑形态X打出大硬直或晕眩

5.个人觉得比较实用的招式，狗的咆哮，斧头蓝盾(还有看到奖励黑鸦队服的那个挑战双拳有个重力球，感觉也挺好用的，我嫌双拳丑没升过技能哭笑)

6.白金的视角还是那个味道，能不锁定还是别缩了

有新心得再更新