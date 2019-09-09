先祖人类奥德赛攻击怎么加点 攻击加点详情推荐

2019-09-07 13:52:40 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

先祖人类奥德赛中，我们可以通过加点来强化自己，加点的方向决定了我们成长的方向，那么具体要怎么加点好呢？下面我们就为大家带来先祖人类奥德赛攻击怎么加点的介绍，一起来看看吧!

说攻击以前，说下，加点，一定先加躲避，反击，为什么呢?

因为你不加技能，给你反应的时间太少，很容易被蛇啊，剑齿虎啊干，蛇倒还好只是蛇毒，问题不大

虎就麻烦了，一咬你就流血，而且如果你不躲，直接就给你铺地上，周围有猴子还好，会给你切一个猴子，

没猴子，基本就等死吧，所以要先加躲避和反击技能，会加反应时间，

被攻击时的操作是按住空格，然后按方向键，调整面对方向，面对敌人是反击，别的反向是躲避

木棍是非常好使的武器，如果来不及做，就捡块石头也可以，不过攻击力低但是可以无限用，木棍是一次性的

木棍还可以用石头打磨成尖锐，攻击力就很高了，杀虎基本3-5次，看你技能等级，技能高了攻击力也高

以上就是如何加点才能获得较高攻击力的心得分享，如果你对游戏感兴趣，可以关注一下91单机网网，我们还会带来更多的游戏攻略与你一起分享。