云顶之弈怎么玩船长六贵阵容 船长六贵阵容玩法技巧以及搭配教学

2019-09-07 13:14:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

船长六贵阵容是云顶之弈中最近不少小伙伴都很喜欢的，那么在游戏中船长六贵阵容怎么搭配？怎么玩呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

船长六贵阵容玩法技巧以及搭配教学



之前的版本贵族成为了最热门的羁绊，人人都玩6贵族成了真实写照。但在贵族羁绊削弱后这种常见不复存在。那么贵族阵容已经玩不了了吗?那可不一定，最近外服就流行起一套以船长为核心的6贵族玩法。

阵容组成：剑姬、德玛、薇恩、卢锡安、船长、日女、天使、亚索

羁绊解读

贵族(6)：所有友军都能获得50点护甲并且每次攻击治疗自己25点生命值回复。

骑士(2)：你的队伍无视来自所有来源的15点伤害。

枪手(2)：在攻击之后，枪手的攻击有50%几率额外攻击一个敌人。

剑士(3)：剑士的每次攻击有35%几率打出1次额外攻击。

核心英雄：船长成为了新阵容的核心，在给到肃静以后船长不但有沉默效果，还可以开局放炸药桶。在6贵族羁绊下的船长可以更容易打出范围收割。

装备推荐：沉默刀是船长的核心装，有了这个可以让船长的炸药桶威力更大。复活甲则是增加船长的生存能力，红buff则是限制敌方的回复效果。

站位解析：贵族阵容，站位比较分散，船长可以顶前面，而天使卢锡安这样的输出英雄可以放在后排。

玩法分析：前中期3贵族平稳过渡，随后可以收集船长和德莱文来组成3剑士，如果德莱文等级足够可以留到最后，否则就在后期换上亚索。6贵族的获取难度还是很高的，尤其是天使，不过玩贵族的人已经没有之前多了，这也让阵容成型机会更大了。