云顶之弈9.18枪剑阵容玩法技巧详解 云顶之弈9.18枪剑阵容装备推荐

2019-09-07 13:07:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈枪剑阵容自9.17崛起之后，在9.18中也是不错的选择，那么云顶之弈9.18枪剑阵容怎么玩呢?下面和小编一起来看看吧。

9.18枪剑阵容玩法技巧

阵容构成

4枪手6剑士2海克斯(8人口)

英雄分别为：女枪、金克丝、小炮、船长、亚索、德莱文、慎、卡蜜尔。

女枪、金克丝、小炮、船长可以构成4枪手阵容，而船长、亚索、德莱文、慎、卡蜜尔可以构成5剑士，最后给小炮装备一把破败就可以完成6剑士羁绊，同时卡蜜尔与金克丝可以构成2海克斯羁绊。

羁绊分析

4枪手：

在攻击之后，枪手的攻击有50%几率对范围内所有敌人打出额外攻击。

4枪手是我们的主要输出，通过4枪手羁绊与枪手的高额输出，我们可以在初期接触时就打出爆炸的AOE伤害，小炮金克丝在后排输出，男枪打前排可以很好的保证输出效率。

6剑士：

剑士的每次攻击有35%几率打出2次额外攻击。

6剑士可以让我们的剑士单位可以打出额外的输出，快速的攒满蓝条，同时也能够打出不俗的输出能力。

新装备科普

正义之拳

格斗手套+女神泪

每次准备阶段随机获得以下1项：造成40%额外伤害或者普攻命中回复40生命值，直到该轮结束。

最后的轻语

暴风大剑+反曲之弓

攻击无法被闪避并额外造成相当于目标最大生命值5%的真实伤害

装备解析：首先是正义之拳，正义之拳的两个效果都有不错的收益，第一种可以增加额外伤害，从而提高输出，而第二种是能够增加普攻回复的生命值，提高生存能力，这件装备适合给到后排，增加后排的输出能力。而最后的轻语也是射手棋子输出的利器，在面对坦度较高的阵容已经约德尔羁绊时能够有十分亮眼的表现。

装备推荐

这套阵容最适合吃装备的是两个人，首先是金克丝，我们可以给金克丝足够的攻速装或者给飓风提高AOE输出能力，同时正义之拳也是不错的选择,同时小炮也可以利用最后的轻语、红Buff和破败的装备组合配合阵容羁绊打出很好的效果。

玩法介绍

前期可以正常打，凑出3贵族、2狂野等小羁绊保证自己的血量，随后凑出3剑士4枪手的阵容，保证阵容中期的强度，随后攒钱升级人口，将需要的剑士牌放到等待区，最后利用铲子合成破败凑齐4枪手6剑士的终极阵容。