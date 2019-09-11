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云顶之弈怎么搭配动物园阵容 动物园英雄解析

2019-09-07 13:05:50来源：91单机游戏编辑：沐兮

动物园玩法是云顶之弈中最近比较火的，但是不少玩家都不知道在游戏中动物园具体该怎么玩？需要哪些英雄需要哪些英雄

云顶之弈怎么搭配动物园阵容？

云顶之弈动物园需要哪些英雄 云顶之弈动物园英雄推荐

动物园英雄解析：

动物园玩法指的就是以豹女、蜘蛛、狼人为基础搭建的换型狂野阵容，这套阵容的特点够肉，很克制最近流行的刺客阵容，开局用豹女和狼人来打工，四人口用豹女、蜘蛛、杰斯、青钢影(或狼人)过渡，最后追六换型出来。

这套阵容的核心就是底费的三星英雄，豹女蜘蛛必须到三星，所以前期攒钱不要D，就靠白嫖，等打完石头那波开始狂D凑等级(低等级好处底费英雄)。

在前中期豹女是核心，所以物理装备都给到豹女，建议开局先追个电刀，打工非常好用，法装留着给乌鸦，如果有多的水滴类装备的话给纳尔，让他能尽快变身，他的控制还是比较关键的，能转成恶魔当然更好。

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