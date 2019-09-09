云顶之弈9.18元素刺客阵容搭配推荐 云顶之弈9.18元素刺客阵容玩法介绍

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈9.18元素刺客是外服最多阵容之一，有些玩家不知道怎么玩，接下来就和小编一起来看看吧。
9.18元素刺客阵容搭配推荐
阵容构成
4忍者3元素3刺客(7人口)
慎、劫、凯南、阿卡丽可以构成4忍者阵容，而派克、劫、阿卡丽可以构成三刺客，凯南、火男、冰鸟可以凑出三元素使阵容。
羁绊分析
4忍者：
所有忍者会提高70%的物理和技能伤害。
4忍者是我们的主要输出羁绊，通过忍者羁绊加持，劫和阿卡丽能够对敌方的后排造成致命的打击，同时凯南的输出也大大提高。
3刺客：
刺客增加125%暴击伤害。
3刺客羁绊配合阿卡丽与劫的高额输出能够快速的解决敌方的后排英雄。
3元素使：
回合开始前召唤一个元素之灵。
我们这套阵容缺乏前排，而元素之灵可以很好的帮助我们充当前排的角色，帮助队伍后排创造输出环境。
新装备科普
领主之剑
暴风大剑+暴风大剑
携带者不能装备其它装备
参与击杀后，获得一把暴风大剑，直到该轮结束
快速闪避
格斗手套+负极斗篷
躲避下一次施加于自己的硬控效果
每过5秒刷新一次
装备解析：领主之剑的作用就是能够快速的提升刺客英雄的战斗力，在我们没有合成合成无尽等输出装时，可以直接给类似于劫一类的刺客一个领主之剑，参与击杀后还能够获得暴风大剑，输出能力越来越强，性价比极高，而快速闪避可以帮助刺客阵容在切入敌方后排时被直接控住集火秒杀。
装备推荐
这套阵容最主要的输出点是劫与阿卡丽，而劫可以装备火炮、无尽等装备增加输出，而阿卡丽则可以选择大天使与鬼书等装备强化自己的输出，在没有无尽时可以直接给劫领主之剑，快速闪避可以给阿卡丽。
玩法解读
前期正常打，在四忍者没有凑齐前可以尽量选择不要在场上出现多个忍者阵容，所以前期可以选择拿螳螂、派克、劫三位英雄凑齐三刺客羁绊，增加输出过渡到中期，看到慎、凯南的时候也要记得拿下，最后找到火男、冰鸟、阿卡丽凑出3元素使4忍阵容，在冰鸟没来之前可以选择冰女代替。
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