魔兽世界怀旧服邪恶的使者任务怎么玩 邪恶的使者任务玩法解析

2019-09-07 12:35:49 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在魔兽世界怀旧服中有着很多经典的任务，邪恶的使者任务就是其中之一，那么在游戏中邪恶的使者任务该怎么做？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

邪恶的使者任务玩法解析：

这任务是杀荒芜之地苦痛堡垒中的一个怪的，然后获取因弗努斯大使的护腕。

任务需求

杀死苦痛堡垒中的因弗努斯大使，把证明他已死亡的信物交给铁炉堡的顾问贝尔格拉姆。

任务描述

拉格纳罗斯派因弗努斯大使到苦痛堡垒去监督暗炉矮人在奥达曼挖掘神器的工作。

我们的同胞已经遭受了惨重的伤亡，然而这样的情况仍然在继续。我不愿去猜测他们会找到多少强大的神器并用它们来对付铁炉堡。

我们的目的很简单，(玩家)。回到荒芜之地去，干掉因弗努斯大使。在除掉了这个威胁之后，把你完成任务的证据交给顾问贝尔格拉姆。

现在马上出发吧。

任务返回

时间紧迫，(玩家)。拉格纳罗斯不会给我们时间来准备的。

任务完成

(玩家)，你对铁炉堡做出了巨大的贡献，感谢你给我们提供的帮助。

我会捎口信给史学家卡尼克，告诉他你凯旋而归的消息，我也会尽快为荒芜之地的挖掘场提供物资补给。再次感谢你。

在你走之前，我还有一件事情希望你去做。