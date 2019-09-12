《NBA2K20》怎么使用MT代码 MT代码及使用教程

2019-09-07 11:51:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

NBA2K20是一款深受玩家喜爱的篮球竞技游戏。相信很多玩家都很好奇在游戏中MT代码该怎么用？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

MT代码及使用教程：

代码使用方法：进入游戏的MT模式后，在储物柜代码输入，和2K19操作一样。

2K20第一个代码：THANKYOUMYTEAMCOMMUNITY 可抽中3代币、联盟卡包或者1500MT。

(未完待续……)