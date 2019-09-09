魔兽世界怀旧服暗炉钥匙在哪得 暗炉钥匙任务完成心得分享

2019-09-07 11:48:51 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服已经新开启了，相信不少小伙伴都不知道在游戏中暗炉的钥匙在哪获得?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

魔兽世界怀旧服暗炉钥匙在哪得？

魔兽世界暗炉钥匙任务完成攻略

暗炉钥匙是魔兽世界60年代怀旧服道具之一，主要用来黑石深渊。暗炉钥匙是完成任务后奖励的物品，在位于黑石山上的一个叫弗兰克罗恩?铸铁npc那里接到任务——(要灵魂状态)黑铁的遗产，然后进深渊，杀建筑师，他就在黑铁砧过去，或者宝库的下面，很多傀儡那里。打个任务物品，然后拿到律法之环那里，也就是穿过竞技场上层出去右转，有个雕像，那里交任务拿钥匙。