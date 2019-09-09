云顶之弈火男阵容怎么搭配 云顶之弈火男阵容搭配技巧分享

2019-09-06 18:07:30 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈元素流中的核心火男阵容要怎么进行搭配呢?还有好多小伙伴们可能都还不知道呢!小编今天就给大家带来了关于火男阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈火男阵容怎么搭配

云顶之弈火男阵容搭配推荐1

诺手，卡特，凯南，德莱文，火男，猪妹，冰鸟，乌鸦。

阵容核心：火男(青龙刀，大天使，大帽子)。

选秀装备推荐：暴风大剑，反曲之弓。

成型羁绊：

四帝国：所有帝国造成双倍伤害(诺手，卡特，德莱文，乌鸦)。

三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵(凯南，火男，冰鸟)。

二极地：极地的攻击有20%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果(猪妹，冰鸟)。

二恶魔：恶魔的攻击有40%几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害(火男，乌鸦)。

二骑士：骑士格挡来自普攻的20点伤害(诺手，猪妹)。

一忍者：你的场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者40%攻击(凯南)。

可选挂件羁绊：极地，刺客，剑士。

前期英雄选择：狼人，豹女，诺手。

中期英雄选择：诺手，冰女，卡特，凯南，火男，猪妹。

简单思路及评价：感觉像一套由两个强度很高的中人口羁绊糅合成的阵容，一旦成型强度是有的，但问题是成型较晚，需要前期过渡。

云顶之弈火男阵容搭配推荐2

豹女，狼人，狐狸，纳尔，凯南，丽桑卓，火男，露露。

阵容核心：火男(青龙刀，羊刀，大帽子)。

选秀装备推荐：大棒，反曲之弓。

成型羁绊：

四狂野：四狂野带来的攻速加成能够让核心英雄火男更快的开出大招，并且能够大幅的提升阵容的技能释放速度和伤害

三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵

三约德尔人：能够提高前排纳尔的坦度，也可以为凯南能够完整的放出大招打下基础，8人口成型之后可以补上3约德尔人的羁绊

前期英雄选择：3贵族(盖伦，VN，剑姬)，两狂野(豹女，狼人)，两骑士(盖伦，诺手)

中期英雄选择：四狂野或三元素+其他前期两星英雄(后期卖掉)

简单思路及评价：未成形可以先七人口，等人齐了后再选择升八，因为约德尔人的羁绊并不是特别的重要，四狂野和元素使让火男开大的速度变得非常之快，除了双龙法，其他的阵容几乎没有还手之力，但双龙法的成型难度相当之大，没有两星龙王几乎无法形成威胁，火男尽可能追二，如果有梦想也可以追三，而豹女和狼人则要尽可能追三，补充阵容强度，露露狐狸凯南一定不能追三，没有位置也没有这个经济。大后期有钱可以升九人口，补猪妹配两极地加控制或者上个浪子(孤儿)亚索补控制。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈中火男阵容的相关搭配推荐分享啦!