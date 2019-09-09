云顶之弈恶魔龙法护卫怎么玩 云顶之弈恶魔龙法护卫阵容搭配技巧分享

云顶之弈恶魔龙法护卫这是一套中后期非常强力的阵容，所以前期需要使用其他组合来过渡，想知道这套阵容要怎么玩的小伙伴下面来和小编一起看看吧。
云顶之弈恶魔龙法护卫怎么玩
阵容解析
羁绊：2龙&2护卫&4恶魔&3法师
恶魔龙护卫的玩法在9.17版本上线之初就被炒的火热，这个阵容能让一些法师英雄充当主C，尤其是龙王配合鬼书提供的伤害输出的效果相对还是非常强的，恶魔龙护卫的阵容能非常好的去打出输出、消耗性的效果，恶魔阵容让伊芙琳主C提供的进场消耗能力极强。
这阵容剑魔是可以换的，如果后期能拿到乌鸦、韦鲁斯可以换，护卫也可以前期换布隆。
云顶之弈恶魔龙法护卫阵容搭配攻略
核心英雄
在这个阵容里的核心输出牌，死歌的进攻效率非常强，给到死歌鬼书装备以后能给全场打出高额的灼烧的效果，死歌全场的AOE伤害非常的恐怖，在版本中进攻能力非常强劲。
出装推荐
死歌的出装推荐做出炽天使，大帽子能打出高额的法强强化加成，鬼书的保底力强。
站位解析
这个阵容的站位前排可以给到剑魔、莫甘娜，剑魔能更好的利用技能打出输出的效果，剑魔开出的大招的进攻效果非常强，死歌放在后场的爆发伤害非常高合理站位输出效率强。
以上就是小编为大家带来的云顶之弈恶魔龙法护卫阵容搭配攻略最新相关资讯。
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