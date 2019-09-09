云顶之弈恶魔龙怎么玩 云顶之弈918恶魔龙阵容搭配技巧分享

2019-09-06 18:05:43 来源：91单机游戏 编辑：msc

在云顶之弈918中恶魔龙这套阵容成型较为快速，想知道这套阵容要怎么搭配和玩法思路的小伙伴快来和小编一起看看吧

云顶之弈恶魔龙怎么玩

阵容介绍 ：

四恶魔：莫甘娜，蜘蛛，斯维因，维鲁斯。

三换形：蜘蛛，斯维因，龙女，纳尔。

双龙：龙王，龙女。

三法师：死歌，璐璐，龙王，莫甘娜。

英雄分析 ：

这个阵容主要是围绕恶魔来凑成的前中期阵容，所以可以将一个人变成恶魔来换掉，如果能拿到恶魔就可以七人口阵容成型，阵容容易成型，不过对于高费卡的需求比较多，所以经济需求比较高。

死歌的输出确实不错，但是没有装备的话效果其实不如璐璐，当然二星死歌就很猛了。

以上就是小编为大家带来的云顶之弈918恶魔龙阵容搭配攻略最新相关资讯。