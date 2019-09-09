魔兽世界怀旧服怎么升级快 怀旧服快速升级教程详览

2019-09-06 17:53:32 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界》怀旧服是非常经典的60版本，玩家们可以升到的满级也就是60级，但是怀旧服升级很慢哦，让很多小伙伴都很苦恼，那么要如何才能让自己快速到达满级呢，下面带来游戏里快速升级方法。

快速升级方法

60 年代升级任务和现在截然不同，没有明确的任务标识，很多任务需要你自己去探索。升级过程中任务断档是家常便饭，所以 30 级以后往往清完一张图的任务之后，要前往其他同等级的地图继续清任务才能到达下一个阶段。1- 10 各种族出生地10-20 西部荒野、洛克莫丹、贫瘠之地、黑海岸、银松森林15-27 赤脊山、石爪山、南贫瘠之地出生地任务没什么好说的，顺着任务链一直做就好了20-30 暮色森林、湿地、灰谷、塔伦米尔因为灰谷地图大、任务散，所以部落清任务推荐去塔伦米尔，但是这里会有杀小号的变态出没联盟 30 级前升级很安逸，因为湿地和暮色森林任务充足，而且很少发生PVP(这里没BL鸟点)

28-35 千针石林推荐 33 级以后去清闪光平原的赛车场任务群30-40 阿拉希高地、凄凉之地、奥特兰克如果不喜欢PVP，两张图清完可以刷怪到40，尽量避开荆棘谷奥特兰克联盟有任务群，在南海镇接，达拉然门口也有个 40 的任务30-48 荆棘谷尸山血骨之地，说是越战战场毫不为过，可能打架的时间会大于练级的时间35-45 荒芜之地、悲伤沼泽、尘泥沼泽荒芜之地任务比较多，悲伤沼泽和尘泥沼泽任务很零碎，作为任务断档的补充

40-50 辛特兰、塔纳利斯、菲拉斯辛特兰建议部落 45 以后再去，40- 45 大部分时间还是需要在荆棘谷度过48-55 灼热峡谷、西瘟疫之地、费尔伍德森林、诅咒之地、安戈洛环形山、艾萨拉这个阶段联盟开始任务便秘断档，任务很少，而且交通开始极为不便利，部落因为辛特兰有大量任务所以升级过程会很舒服50-60 东瘟疫之地、希利苏斯、燃烧平原、冬泉谷 任务整体是，联盟前期舒服，部落中后期舒服，部落的任务奖励整体比联盟要好。

以上就是魔兽世界怀旧服怎么升级快介绍，希望帮助玩家了解WOW60版本的快速升级方法，更多《WOW经典怀旧版本》的资讯攻略请继续关注91单机网游戏频道。