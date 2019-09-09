魔兽世界怀旧服怎么收费 点卡收费机制详情分享

2019-09-06 17:51:55 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《魔兽世界》怀旧服是最近火爆的WOW经典版本，而很多玩家不知道怀旧服的收费机制，那么下面小编就为大家带来的是点卡收费机制介绍。

点卡收费机制

1、问：魔兽世界怀旧服点卡还是月卡?

答案：月卡

2、魔兽世界怀旧服怎么收费?

怀旧服的收费模式暴雪也已经明确说了，就是跟现在的魔兽世界正式服互通月卡，相当于只要充了月卡的玩家以后就可以免费玩怀旧服了。

3、魔兽世界怀旧服和正式服共享点卡吗?

魔兽世界怀旧服和现版本的正式服共享月卡，也就是说只要你购买了正式版，就可以在正式版和怀旧服里自由切换，而如果没有购买正式版，那么两个版本都没有办法玩。

4、魔兽世界怀旧服点卡多少钱?

魔兽世界怀旧服点卡和正式服是一样的，月卡75元，季度卡198元，年卡360元!

以上就是魔兽世界怀旧服怎么收费介绍，希望帮助玩家了解WOW60版本的点卡收费机制，更多《WOW经典怀旧版本》的资讯攻略请继续关注91单机网游戏频道。