《魔兽世界怀旧服》部落38-40级任务升级路线是什么 部落38-40级任务升级路线详解一览

2019-09-06 17:48:47 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在魔兽世界怀旧服中，升级是一件非常困难的事情，除了打怪和副本外，任务的升级速度是最高的，那么魔兽世界怀旧服部落怎么不打怪光靠任务升级呢？想必不少玩家对此都非常好奇吧，这里小编带来了38-40级攻略，一起来看看吧!

38-40 荆棘谷

(注:荆棘谷有许多连续任务,任务名称都相同)

01.接"血帆海盗","吓唬病鬼","蓝色歌唱水晶".

02.把藏宝海湾设为家.

03.飞往格罗姆高营地.

04.接"摩克萨尔丁的魔法"任务.(打出丛林捕猎者的羽毛)

05.交"兽人的头颅",等NPC把头颅丢到大锅里后,紧接着又有一个"玛尔格的嘱托"任务.

06.开始行动.

07.做"猎龙"任务("杀丛林捕猎者"),顺着路一边打就到做"摩克萨尔丁的魔法"的任务地.

08.在远处打怪,先将级别升到39级.

09.在坐标坐标:40.42附近做"蓝色歌唱水晶"任务,

10.这时去交"摩克萨尔丁的魔法"任务.接"摩克萨尔丁的魔法"part3.

11.做"猎豹"[精英].(巴尔瑟拉).(它会在两个不同的地方出现,坐标分别为48.20或47.26).

12.在荆棘谷北面的远征营地交"猎豹"[精英]任务和"猎龙"任务.

13.接"猎龙"[精英]任务.(泰希斯).现在先不要做这个任务.

14.炉石回藏宝海湾.

15.在旅店交"蓝色歌唱水晶"任务.

16.接着行动.

17.做"血帆海盗".(在藏宝海湾的偏西北位置,那里还有一个木桶,在木桶上面有一份文件,也是一个任务).

18.做"吓唬病鬼"....顺便做"摩克萨尔丁的魔法"part3任务

19.一旦任务完成,立刻跑回藏宝海湾.

20.交"吓唬病鬼"任务.接到"向马克基雷回报"的任务.

21.交"血帆海盗"任务,接"血帆海盗"后续任务.

22.在一个小屋子里交"向马克基雷回报"任务

23.在藏宝海湾的舰队指挥官卡拉·海角那交"血帆海盗"后续任务

24.飞去格罗姆高营地.

25.交"摩克萨尔丁的魔法"part3任务.

26.现在你应该差一点要到四十级了.

27.现在在外面杀杀怪,直到升至四十级.

28.(顺便建议)可以去血色修道院练练级.

29.当达到四十级的时候,在格罗姆高营地可以学到更多新的技能.

30.这时坐飞艇去幽暗城.

31.再飞往落锤镇.

32.跑通去荒芜之地的路线.

从阿拉希高地跑去荒芜之地的路线: