魔兽世界调查炼金店任务怎么做 调查炼金店任务流程攻略

2019-09-06 17:35:41 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

有些玩家想知道魔兽世界中法师职业任务调查炼金店的流程，那么小编就来解释一下。

等级要求：15



阵营要求：部落

任务开始：安娜斯塔西娅·哈特威尔

任务结束：安娜斯塔西娅·哈特威尔

任务需求：从安娜斯塔西娅·哈特威尔身后拿取一根显形卷轴以及一盒封灵箱。将3个装满的封灵箱交给幽暗城的安娜斯塔西娅·哈特威尔。

任务描述：在炼金房的奥格诺恩炼金店里有一股奇怪的魔法波动。由魔法能量构成的隐形生物在商店里四处游荡，这其中一定有什么原因，我们必须找到它!我希望你去调查一下，捕获那些生物。

用我身后的显形卷轴让它们现出原形，然后用封灵箱抓住它们。当你抓到足够数量的隐形生物之后，就带上装满了的封灵箱和显形卷轴回到我这里来。